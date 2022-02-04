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https://arabic.sputniknews.com/20220204/شائعة-حول-الدعم-السريع-تثير-ضجة-في-السودان-والقوات-تسارع-بالنفي-1058017864.html
شائعة حول "الدعم السريع" تثير ضجة في السودان.. والقوات تسارع بالنفي
شائعة حول "الدعم السريع" تثير ضجة في السودان.. والقوات تسارع بالنفي
أثارت أنباء حول منافسة قوات الدعم السريع السودانية على شراء مجموعة شركة زين للاتصالات جدلا واسعا في البلاد. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T11:44+0000
2022-02-04T11:44+0000
2022-02-04T11:45+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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ونقل موقع "دارفور24" عن مصدر وصفه بالمطلع، أن الدعم السريع قدمت عرضا لشراء الشركة يفوق العرض الذي قدمته "مجموعة دال" بنحو 200 مليون دولار.وكانت "دال" تقدمت بعرض قيمته 1.3 مليار دولار وفقا لما أعلنته الشركة في وقت سابق.وأفاد المصدر أن شركة زين الكويتية الأم لم تبت في أي عرض، لكنها تواجه ضغوطا سياسية لقبول عرض مجموعة "دال".ونفى مصدر مسؤول بقوات الدعم السريع هذه الأنباء.وأضاف المصدر أن قوات الدعم السريع شرعت فعليًا في ملاحقة مطلق الشائعة لتقديمه للعدالة.وحذر المصدر من محاولات البعض إثارة الفتنة في البلاد بغرض تأجيج الأوضاع الراهنة لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية وجهوية عنصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20211029/المهنيين-السودانيين-يدعو-لإسقاط-المجلس-العسكري-وحل-قوات-الدعم-السريع-1050569742.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
شائعة حول "الدعم السريع" تثير ضجة في السودان.. والقوات تسارع بالنفي 11:44 GMT 04.02.2022 (تم التحديث: 11:45 GMT 04.02.2022) تابعنا عبر
أثارت أنباء حول منافسة قوات الدعم السريع السودانية على شراء مجموعة شركة زين للاتصالات جدلا واسعا في البلاد.
ونقل موقع "
دارفور24
" عن مصدر وصفه بالمطلع، أن الدعم السريع قدمت عرضا لشراء الشركة يفوق العرض الذي قدمته "مجموعة دال" بنحو 200 مليون دولار.
وكانت "دال" تقدمت بعرض قيمته 1.3 مليار دولار وفقا لما أعلنته الشركة في وقت سابق.
وأفاد المصدر أن شركة زين الكويتية الأم لم تبت في أي عرض، لكنها تواجه ضغوطا سياسية لقبول عرض مجموعة "دال".
29 أكتوبر 2021, 14:36 GMT
ونفى مصدر مسؤول بقوات الدعم السريع هذه الأنباء.
وقال المصدر إن ما أشيع بهذا الخصوص عار تمامًا من الصحة قصد به مروجوه إثارة الجدل وتشويه صورة قوات الدعم السريع وتصويرها كمنافس تجاري، بحسب ما نقلته
وكالة الأنباء السودانية
.
وأضاف المصدر أن قوات الدعم السريع شرعت فعليًا في ملاحقة مطلق الشائعة لتقديمه للعدالة.
وحذر المصدر من محاولات البعض إثارة الفتنة في البلاد بغرض تأجيج الأوضاع الراهنة لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية وجهوية عنصرية.