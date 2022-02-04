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https://arabic.sputniknews.com/20220204/ليبيا-بيان-عاجل-بشأن-وقف-الصادرات-النفطية-من-أكبر-موانئ-البلاد-وتراجع-الإنتاج-إلى-100-ألف-برميل-1058034318.html
ليبيا... بيان عاجل بشأن وقف الصادرات النفطية من أكبر موانئ البلاد وتراجع الإنتاج إلى 100 ألف برميل
ليبيا... بيان عاجل بشأن وقف الصادرات النفطية من أكبر موانئ البلاد وتراجع الإنتاج إلى 100 ألف برميل
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، تخفيض إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل في اليوم، وتوقف الصادرات النفطية من ميناء السدرة أكبر المواني النفطية. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T17:47+0000
2022-02-04T17:47+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأعربت المؤسسة، في بيان، عن "قلقها البالغ إزاء اضطرارها إلى تخفيض الإنتاج في قطاع النفط نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب وتعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة، وخاصة فيما يتعلق ببناء الخزانات وصيانة المتاح".وألقى البيان، اللوم على ديوان المحاسبة، الذي قال إنه "عطل تنفيذ العديد من المشروعات ذات العلاقة بالخزانات فضلا عن مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية".وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن "شركة الواحة للنفط اضطرت لتخفيض إنتاجها بحوالي 100 ألف برميل يوميا نتيجة عدم وجود سعات تخزينية بسبب توقف حركة الملاحة البحرية في مواني خليج سرت وعدم القدرة على ربط النواقل وشحنها لتفادي ارتفاع المخزون وبالتالي تخفيض الإنتاج".وأضاف، أن "عدد الخزانات الخارجة عن الخدمة بميناء السدرة حوالي 11 خزان من أصل 19 خزان، وأن محدودية الخزانات المتاحة حال دون قدرتنا على الاستمرار بمعدلات الإنتاج فضلا عن التسريبات في شبكة الأنابيب والتسهيلات السطحية بين الإنتاج والشحن".
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أخبار ليبيا اليوم

ليبيا... بيان عاجل بشأن وقف الصادرات النفطية من أكبر موانئ البلاد وتراجع الإنتاج إلى 100 ألف برميل

17:47 GMT 04.02.2022
© REUTERS / Ismail Zitounyمشهد عام لحقل النفط الصحراء في ليبيا 3 ديسمبر/ كانون الأول 2014
مشهد عام لحقل النفط الصحراء في ليبيا 3 ديسمبر/ كانون الأول 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Ismail Zitouny
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، تخفيض إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل في اليوم، وتوقف الصادرات النفطية من ميناء السدرة أكبر المواني النفطية.
وأعربت المؤسسة، في بيان، عن "قلقها البالغ إزاء اضطرارها إلى تخفيض الإنتاج في قطاع النفط نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب وتعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة، وخاصة فيما يتعلق ببناء الخزانات وصيانة المتاح".
وألقى البيان، اللوم على ديوان المحاسبة، الذي قال إنه "عطل تنفيذ العديد من المشروعات ذات العلاقة بالخزانات فضلا عن مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية".
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن "شركة الواحة للنفط اضطرت لتخفيض إنتاجها بحوالي 100 ألف برميل يوميا نتيجة عدم وجود سعات تخزينية بسبب توقف حركة الملاحة البحرية في مواني خليج سرت وعدم القدرة على ربط النواقل وشحنها لتفادي ارتفاع المخزون وبالتالي تخفيض الإنتاج".
وأضاف، أن "عدد الخزانات الخارجة عن الخدمة بميناء السدرة حوالي 11 خزان من أصل 19 خزان، وأن محدودية الخزانات المتاحة حال دون قدرتنا على الاستمرار بمعدلات الإنتاج فضلا عن التسريبات في شبكة الأنابيب والتسهيلات السطحية بين الإنتاج والشحن".
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