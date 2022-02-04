https://arabic.sputniknews.com/20220204/مراسل-سبوتنيك-دويتشه-فيله-مستمرة-في-بثها-في-روسيا-بالرغم-من-قرار-الحظر-1057894486.html

مراسل "سبوتنيك": "دويتشه فيله" مستمرة في بثها في روسيا بالرغم من قرار الحظر

مراسل "سبوتنيك": "دويتشه فيله" مستمرة في بثها في روسيا بالرغم من قرار الحظر

أعلن مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، أن قناة "دويتشه فيله" الألمانية لا تزال مستمرة في عملها وبثها على الأراضي الروسية. 04.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-04T09:29+0000

2022-02-04T09:29+0000

2022-02-04T09:29+0000

روسيا

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وقال مراسل الوكالة "الوكالة الألمانية مستمرة في عملها وبثها التلفزيوني من روسيا وتبين أن الكابلات التابعة لشركات النقل التلفزيوني في روسيا لم تحجب القناة عن مستخدميها".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء الماضي، إغلاق مكتب قناة "دويتشه فيله" في روسيا، وإلغاء اعتماد جميع العاملين فيه، وذلك رداً على إيقاف برلين، بث قناة "آر تي" الناطقة بالألمانية.وقال بيان وزارة الخارجية الروسية إنه "في إطار إجراءات الرد، التي تم الإعلان عنها في 2 شباط/فبراير، رداً على الإجراءات غير الودية، التي اتخذتها ألمانيا لحظر البث الفضائي، وغيره الخاص بالقناة التلفزيونية آر تي بالألمانية، يعتزم الجانب الروسي تنفيذ المرحلة الأولى من إجراءات الرد".وأشار البيان إلى أن أول الإجراءات هو "إغلاق مكتب مراسلي شبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية، دويتشه فيله، في روسيا، وإلغاء اعتماد جميع موظفيه".وبحسب وزارة الخارجية الروسية، من المقرر تشكيل قائمة للهياكل العامة الألمانية، المتورطة في تقييد بث قناة "آر تي دي إي"، وكذلك المتورطة في ممارسة الضغط على وسائل الإعلام الروسية، وقالت الوزارة إنه سيتم "منعهم من دخول الأراضي الروسية".

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