تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
https://arabic.sputniknews.com/20220204/نسر-الشتاء-عملية-جوية-تركية-شمالي-سوريا-والعراق-1058030325.html
نسر الشتاء... عملية جوية تركية شمالي سوريا والعراق
نسر الشتاء... عملية جوية تركية شمالي سوريا والعراق
أعلنت الوزارة التركية، تنفيذ عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد من وصفتهم بالإرهابيين في 3 مناطق شمالي سوريا والعراق، وأكدت الوزارة أن العملية نجحت في تدمير مواقع... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T16:11+0000
2022-02-04T16:11+0000
2022-02-04T16:11+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058028379_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_3b38afdd1ed51ef0ad24dc593cb207a9.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058028379_331:0:1388:793_1920x0_80_0_0_1bc07f0eb4aea8ed9801bfb3c427520d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
نسر الشتاء... عملية جوية تركية شمالي سوريا والعراق
تابعنا عبر
أعلنت الوزارة التركية، تنفيذ عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد من وصفتهم بالإرهابيين في 3 مناطق شمالي سوريا والعراق، وأكدت الوزارة أن العملية نجحت في تدمير مواقع للإرهابيين وتحييد عدد منهم.