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واشنطن تكشف سبب مقتل 170 أفغانيا و13 جنديا أمريكيا في انفجار بمطار كابول
واشنطن تكشف سبب مقتل 170 أفغانيا و13 جنديا أمريكيا في انفجار بمطار كابول
كشف تحقيق أمريكي عن السبب وراء مقتل 170 مواطنا أفغانيا و13 جنديا أمريكيا في انفجار وقع بمطار كابول في أغسطس/آب الماضي. 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T20:48+0000
2022-02-04T20:48+0000
الجيش الأمريكي
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
تنظيم داعش الإرهابي
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واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك، وفق إحاطة قدمها قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكينزي، اليوم الجمعة.وقال ماكينزي إن التحقيق كشف أن عبوة ناسفة واحدة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 170 مواطنا أفغانيا و13 عسكريا أمريكيا في محيط مطار كابول في الـ 26 من شهر أغسطس من العام الماضي أثناء عمليات الإجلاء.وأضاف: "لم يتوصل التحقيق إلى دليل دامغ على إصابة أو مقتل أحد نتيجة استخدام سلاح ناري".وأوضح ماكينزي أن العبوة الناسفة كانت محشوة بقطع معدنية لا يمكن للدروع الواقية وخوذات الجنود ضمان الحماية منها.ووقع الحادث الدامي، أثناء الإجلاء الجماعي للأجانب والفئات الضعيفة من السكان المحليين من أفغانستان بدعم من القوات الأمريكية، عقب سيطرة "طالبان" (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على البلاد.وحملت السلطات الأمركية تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) المسؤولية عن الانفجار الذي وقع عند بوابة آبي، في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.
https://arabic.sputniknews.com/20210828/حصيلة-القتلى-في-انفجارات-محيط-مطار-كابول-تبلغ-200-شخص-1049965061.html
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الجيش الأمريكي, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, تنظيم داعش الإرهابي

واشنطن تكشف سبب مقتل 170 أفغانيا و13 جنديا أمريكيا في انفجار بمطار كابول

20:48 GMT 04.02.2022
© AFP 2021 / WAKIL KOHSARنقل مصابي تفجيرات مطار كابول 26 أغسطس 2021
نقل مصابي تفجيرات مطار كابول 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
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كشف تحقيق أمريكي عن السبب وراء مقتل 170 مواطنا أفغانيا و13 جنديا أمريكيا في انفجار وقع بمطار كابول في أغسطس/آب الماضي.
واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك، وفق إحاطة قدمها قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكينزي، اليوم الجمعة.
وقال ماكينزي إن التحقيق كشف أن عبوة ناسفة واحدة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 170 مواطنا أفغانيا و13 عسكريا أمريكيا في محيط مطار كابول في الـ 26 من شهر أغسطس من العام الماضي أثناء عمليات الإجلاء.
وأضاف: "لم يتوصل التحقيق إلى دليل دامغ على إصابة أو مقتل أحد نتيجة استخدام سلاح ناري".
عمليات انفجار ارهابية في مطار كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2021
حصيلة القتلى في انفجارات محيط مطار كابول تبلغ 200 شخص
28 أغسطس 2021, 13:12 GMT
وأوضح ماكينزي أن العبوة الناسفة كانت محشوة بقطع معدنية لا يمكن للدروع الواقية وخوذات الجنود ضمان الحماية منها.
ووقع الحادث الدامي، أثناء الإجلاء الجماعي للأجانب والفئات الضعيفة من السكان المحليين من أفغانستان بدعم من القوات الأمريكية، عقب سيطرة "طالبان" (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على البلاد.
وحملت السلطات الأمركية تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) المسؤولية عن الانفجار الذي وقع عند بوابة آبي، في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.
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