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https://arabic.sputniknews.com/20220204/وزيرة-البيئة-التونسية-رئيسة-للصندوق-المتوسطي-للبيئة-لمدة-3-سنوات-1057889729.html
وزيرة البيئة التونسية رئيسة للصندوق المتوسطي للبيئة لمدة 3 سنوات
وزيرة البيئة التونسية رئيسة للصندوق المتوسطي للبيئة لمدة 3 سنوات
انتخبت وزيرة البيئة التونسية ليلي الشيخاوي، لرئاسة الصندوق المتوسطي للبيئة، لمدة 3 سنوات، بعد اختيارها من قبل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم في عضويته كل من... 04.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-04T06:55+0000
2022-02-04T06:55+0000
أخبار تونس اليوم
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وذكرت وزارة البيئة التونسية، في بيان، الخميس، أن الشيخاوي تتولى هذا المنصب خلفا للفرنسي "برنار فوتريي" مستشار القضايا البيئية ومدير إدارة مؤسسة أمير موناكو الثاني، المهتمة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.بدورها، قالت الشيخاوي: "أتمنى أن يتواصل العمل على نفس الوتيرة ومستوى الإقناع، بما يساهم في نجاح مهمة الصندوق المتوسطي للبيئة النبيلة في حماية البحر الأبيض المتوسط".ويعد الصندوق منصة تعاون متوسطية تضم 15 عضوا من 6 بلدان متوسطية، علاوة على برامج إقليمية من المجتمع المدني، ويحظى الصندوق بدعم مالي من حكومة موناكو ومؤسسة أمير موناكو الثاني والصندوق العالمي للبيئة والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية والوكالة الفرنسية للتنمية.وكان مجلس إدارة الصندوق المتوسطي للبيئة وافق في 3 أبريل الماضي عام 2020 على تمويل بقيمة 1.8 مليون يورو لصالح الأماكن البحرية المحمية بكل من تونس وألبانيا خلال خمس السنوات القادمة.
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أخبار تونس اليوم

وزيرة البيئة التونسية رئيسة للصندوق المتوسطي للبيئة لمدة 3 سنوات

06:55 GMT 04.02.2022
© flickr.com / Cernavodaتونس
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
© flickr.com / Cernavoda
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انتخبت وزيرة البيئة التونسية ليلي الشيخاوي، لرئاسة الصندوق المتوسطي للبيئة، لمدة 3 سنوات، بعد اختيارها من قبل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم في عضويته كل من فرنسا وتونس وموناكو والمغرب وألبانيا وإسبانيا.
وذكرت وزارة البيئة التونسية، في بيان، الخميس، أن الشيخاوي تتولى هذا المنصب خلفا للفرنسي "برنار فوتريي" مستشار القضايا البيئية ومدير إدارة مؤسسة أمير موناكو الثاني، المهتمة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
بدورها، قالت الشيخاوي: "أتمنى أن يتواصل العمل على نفس الوتيرة ومستوى الإقناع، بما يساهم في نجاح مهمة الصندوق المتوسطي للبيئة النبيلة في حماية البحر الأبيض المتوسط".
ويعد الصندوق منصة تعاون متوسطية تضم 15 عضوا من 6 بلدان متوسطية، علاوة على برامج إقليمية من المجتمع المدني، ويحظى الصندوق بدعم مالي من حكومة موناكو ومؤسسة أمير موناكو الثاني والصندوق العالمي للبيئة والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وكان مجلس إدارة الصندوق المتوسطي للبيئة وافق في 3 أبريل الماضي عام 2020 على تمويل بقيمة 1.8 مليون يورو لصالح الأماكن البحرية المحمية بكل من تونس وألبانيا خلال خمس السنوات القادمة.
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