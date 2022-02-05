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https://arabic.sputniknews.com/20220205/ارتفاع-أسعار-البنزين-والديزل-في-السودان--1058053830.html
ارتفاع أسعار البنزين والديزل في السودان
ارتفاع أسعار البنزين والديزل في السودان
أفاد شاهد من وكالة رويترز، اليوم السبت، بارتفاع أسعار البنزين في السودان مسجلة قفزة بمقدار 46 جنيها ليصبح السعر 408 جنيهات (93 سنتا) للتر، في حين زادت أسعار... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T11:23+0000
2022-02-05T11:23+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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ويأتي ارتفاع أسعار الوقود، اليوم السبت، بعد أن شهدت البلاد ارتفاعات متكررة العام الماضي حيث يستكمل السودان عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود، تهدف إلى اتباع الأسعار العالمية.وقال موقع "باج نيوز" إن تكلفة الوقود المستورد من قبل الشركات الخاصة داخل مدينة بورتسودان بلغت (430) للتر البنزين و(410) للتر الجازولين.وصرح مصدر مطلع للموقع ذاته بأن أسعار الوقود داخل الخرطوم ستكون أقل نسبيا من الولايات الأخرى نسبة لإمدادها من البترول المنتج محليا.ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

ارتفاع أسعار البنزين والديزل في السودان

11:23 GMT 05.02.2022
© Sputnik . Александр Гращенков / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الخرطوم
مدينة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Александр Гращенков
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أفاد شاهد من وكالة رويترز، اليوم السبت، بارتفاع أسعار البنزين في السودان مسجلة قفزة بمقدار 46 جنيها ليصبح السعر 408 جنيهات (93 سنتا) للتر، في حين زادت أسعار الديزل بمقدار 44 جنيها لتصل إلى 390 جنيها للتر.
ويأتي ارتفاع أسعار الوقود، اليوم السبت، بعد أن شهدت البلاد ارتفاعات متكررة العام الماضي حيث يستكمل السودان عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود، تهدف إلى اتباع الأسعار العالمية.
وقال موقع "باج نيوز" إن تكلفة الوقود المستورد من قبل الشركات الخاصة داخل مدينة بورتسودان بلغت (430) للتر البنزين و(410) للتر الجازولين.
وصرح مصدر مطلع للموقع ذاته بأن أسعار الوقود داخل الخرطوم ستكون أقل نسبيا من الولايات الأخرى نسبة لإمدادها من البترول المنتج محليا.
ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم.
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