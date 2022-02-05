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https://arabic.sputniknews.com/20220205/الجيش-الأوكراني-يستخدم-صواريخ-مضادة-للدبابات-بالقرب-من-الحدود-مع-روسيا-1058058091.html
الجيش الأوكراني يستخدم صواريخ مضادة للدبابات بالقرب من الحدود مع روسيا
الجيش الأوكراني يستخدم صواريخ مضادة للدبابات بالقرب من الحدود مع روسيا
أفادت الخدمة الصحفية للقوات البرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه بالقرب من تشيرنيهيف بدأت تدريبات مكثفة على استخدام أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T12:22+0000
2022-02-05T12:22+0000
رصد عسكري
روسيا
العالم
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وبحسب البيان: "في الوقت الحالي، نحن نتعرف على الخصائص التكتيكية والفنية ونعمل على تكتيكات الأعمال في ظروف القتال".يقع مركز التدريب رقم 169 "ديسنا" في منطقة تشيرنيهيف في أوكرانيا، المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا.سلمت المملكة المتحدة عدة آلاف من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات إلى أوكرانيا في يناير 2022، وكما ورد سابقًا، تقوم دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جيشها منذ عام 2014، وهو ما ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك.الخطط المنسوبة لروسيا لتصعيد الموقف حول أوكرانيا مرفوضة بشكل قاطع في موسكو وتصرح باستمرار أنها لا تهدد أحدًا، وكل هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، لا تخلق روسيا أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس.وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.
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رصد عسكري, روسيا, العالم

الجيش الأوكراني يستخدم صواريخ مضادة للدبابات بالقرب من الحدود مع روسيا

12:22 GMT 05.02.2022
© REUTERS / VYACHESLAV MADIYEVSKYYتعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / VYACHESLAV MADIYEVSKYY
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أفادت الخدمة الصحفية للقوات البرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه بالقرب من تشيرنيهيف بدأت تدريبات مكثفة على استخدام أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للدبابات.
وبحسب البيان: "في الوقت الحالي، نحن نتعرف على الخصائص التكتيكية والفنية ونعمل على تكتيكات الأعمال في ظروف القتال".
يقع مركز التدريب رقم 169 "ديسنا" في منطقة تشيرنيهيف في أوكرانيا، المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا.
سلمت المملكة المتحدة عدة آلاف من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات إلى أوكرانيا في يناير 2022، وكما ورد سابقًا، تقوم دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جيشها منذ عام 2014، وهو ما ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك.
الخطط المنسوبة لروسيا لتصعيد الموقف حول أوكرانيا مرفوضة بشكل قاطع في موسكو وتصرح باستمرار أنها لا تهدد أحدًا، وكل هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، لا تخلق روسيا أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس.
وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.
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