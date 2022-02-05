الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن دعمها للصومال لتشكيل مؤسسات ديمقراطية

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم السبت: "شارك محمد تقييماته وأفكاره فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي والسياسي القائم في الصومال في المرحلة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية. وأكد الجانب الروسي دعمه الثابت والمبدئي لجهود القيادة الصومالية لتشكيل مؤسسات ديمقراطية للسلطة في جمهورية الصومال الفيدرالية من أجل ضمان الأمن والحفاظ على السلام الدائم في البلاد".هذا وعقد الاجتماع أمس الجمعة على هامش الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف للرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، عن دعم موسكو لبلاده من أجل تشكيل مؤسسات ديمقراطية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم السبت: "شارك محمد تقييماته وأفكاره فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي والسياسي القائم في الصومال في المرحلة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية. وأكد الجانب الروسي دعمه الثابت والمبدئي لجهود القيادة الصومالية لتشكيل مؤسسات ديمقراطية للسلطة في جمهورية الصومال الفيدرالية من أجل ضمان الأمن والحفاظ على السلام الدائم في البلاد".
وأضاف البيان أنه "عند مناقشة آفاق تكثيف التعاون الروسي الصومالي في مختلف المجالات، تم التعبير عن مزاج موسكو ومقديشو لتعميق الحوار السياسي وتعزيز المشاريع المشتركة الممكنة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة. وأولي اهتمام خاص لمهام زيادة فعالية مكافحة الإرهاب الدولي في القرن الأفريقي".
هذا وعقد الاجتماع أمس الجمعة على هامش الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.