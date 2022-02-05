السعودية تعلن وصول الدفعة الـ7 من منحة مشتقات نفطية إلى اليمن

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، وصلت إلى محافظة عدن اليمنية الدفعة السابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة من المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 60 ألف طن متري من الديزل.ولفتت الوكالة إلى أنه بالدفعة السابعة يكون قد بلغ ما تم توريده من المشتقات النفطية منذ بداية المنحة إلى اليمن 596 ألف طن متري؛ سداً للاحتياج الشهري المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.بينما قال المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء عبدالقادر باصلعة، إن "منحة المشتقات النفطية السعودية أسهمت في استقرار وديمومة الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية".وأكد مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن المهندس أحمد مدخلي، أن "منحة المشتقات النفطية السعودية حققت أثرًا إيجابيًا في تحسين مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك تحسين الأوضاع العامة بشتى المجالات، وخففت من ساعات الانقطاع وتكراره، مما أسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي".
أعلنت وسائل إعلام سعودية وصول الدفعة السابعة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة إلى اليمن.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، وصلت إلى محافظة عدن اليمنية الدفعة السابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة من المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 60 ألف طن متري من الديزل.
ولفتت الوكالة إلى أنه بالدفعة السابعة يكون قد بلغ ما تم توريده من المشتقات النفطية منذ بداية المنحة إلى اليمن 596 ألف طن متري؛ سداً للاحتياج الشهري المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.
ونقلت الوكالة السعودية عن وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، الذي كان في استقبال الدفعة، أن "منحة المشتقات النفطية السعودية خففت من معاناة المواطنين ودعمت قطاع الكهرباء، خاصة في أشهر الصيف".
بينما قال المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء عبدالقادر باصلعة، إن "منحة المشتقات النفطية السعودية أسهمت في استقرار وديمومة الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية".
وأكد مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن المهندس أحمد مدخلي، أن "منحة المشتقات النفطية السعودية حققت أثرًا إيجابيًا في تحسين مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك تحسين الأوضاع العامة بشتى المجالات، وخففت من ساعات الانقطاع وتكراره، مما أسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي".