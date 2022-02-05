الكويت تمنع عرض فيلم بطلته مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي

ونقلت صحيفة القبس، مساء اليوم السبت، عن مصدر مطلع أن وزارة الإعلام قررت، رسميا، منع عرض فيلم "Death on the Nile" في الكويت، وتم رفعه من جدول عروض شركات السينما الثلاث.وواجه الفيلم دعوات للمقاطعة في العديد من الدول العربية، وذلك بالتزامن مع طرحه في دور السينما العالمية، خاصة وأن بطلته هي غال غادوت، مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي.وأكدت الصحيفة أن الجمهور الكويتي وكذلك جماهير عريضة من الدول العربية اتخذت من منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مكانا للتعبير عن غضبهم من اختيار غال غادوت، خاصة وأنها دعت للإمعان في قتل أطفال غزة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في العام 2014.ويشار إلى أن وزارة الإعلام الكويتية سبق أن منعت فيلم Wonder Woman للممثلة الإسرائيلية نفسها.وتدور أحداث الفيلم الذي يحمل اسم "Death on the Nile" (وفاة على النيل) المستوحى عن إحدى روايات الأديبة الشهيرة، أغاتا كريستي، في ثلاثينيات القرن الماضي على متن باخرة سياحية فاخرة تجوب الأماكن الأثرية في مصر، بينما تقع جريمة قتل غامضة لوريثة إحدى الأسر الثرية تدعى "لينيت ريدجواي دويل" أثناء الرحلة، فيتدخل المحقق المحنك في حل لغز الجرائم "هيركيول بوارو" لحل غموضها والكشف عن الجاني.ويعتبر الفيلم هو جزء ثاني من فيلم "Murder on the Orient Express" الذي عرض في عام 2017، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم المشاهير، منهم جوني ديب وميشيل فايفر وكينيث براناه الذي قام بإخراجه.
وواجه الفيلم دعوات للمقاطعة في العديد من الدول العربية، وذلك بالتزامن مع طرحه في دور السينما العالمية، خاصة وأن بطلته هي غال غادوت، مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي.
وأكدت الصحيفة أن الجمهور الكويتي وكذلك جماهير عريضة من الدول العربية اتخذت من منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مكانا للتعبير عن غضبهم من اختيار غال غادوت، خاصة وأنها دعت للإمعان في قتل أطفال غزة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في العام 2014.
وتدور أحداث الفيلم الذي يحمل اسم "Death on the Nile" (وفاة على النيل) المستوحى عن إحدى روايات الأديبة الشهيرة، أغاتا كريستي، في ثلاثينيات القرن الماضي على متن باخرة سياحية فاخرة تجوب الأماكن الأثرية في مصر، بينما تقع جريمة قتل غامضة لوريثة إحدى الأسر الثرية تدعى "لينيت ريدجواي دويل" أثناء الرحلة، فيتدخل المحقق المحنك في حل لغز الجرائم "هيركيول بوارو" لحل غموضها والكشف عن الجاني.
ويعتبر الفيلم هو جزء ثاني من فيلم "Murder on the Orient Express" الذي عرض في عام 2017، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم المشاهير، منهم جوني ديب وميشيل فايفر وكينيث براناه الذي قام بإخراجه.