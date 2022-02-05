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https://arabic.sputniknews.com/20220205/اليابان-تتلقى-إخطارا-من-روسيا-بشأن-إطلاق-صواريخ-في-جزر-الكوريل-1058044348.html
اليابان تتلقى إخطارا من روسيا بشأن إطلاق صواريخ في جزر الكوريل
اليابان تتلقى إخطارا من روسيا بشأن إطلاق صواريخ في جزر الكوريل
قالت مصادر حكومية يابانية لصحيفة سانكي شيمبون إن اليابان تلقت إخطارًا من روسيا لإجراء مناورات صاروخية في منطقة الجزء الجنوبي من جزر الكوريل اعتبارًا من 7... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T05:40+0000
2022-02-05T05:40+0000
2022-02-05T05:40+0000
اليابان
جزر الكوريل
رصد عسكري
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وبحسب المنشور، ستقام التدريبات في منطقة شاسعة شرق هوكايدو، بما في ذلك نهر كوريليس ومضيق لا بيروس. في الوقت نفسه، يُلاحظ أن إطلاق النار سيستمر بشكل متقطع طوال شهر فبراير.في اليابان، يتم الاحتفال بما يسمى يوم الأقاليم الشمالية في 7 فبراير (كما تسمى جزر الكوريل في اليابان). وأعرب الجانب الياباني، بحسب المنشور، عن احتجاجه لروسيا عبر القنوات الدبلوماسية فيما يتعلق بالتدريبات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اليابان, جزر الكوريل, رصد عسكري
اليابان تتلقى إخطارا من روسيا بشأن إطلاق صواريخ في جزر الكوريل تابعنا عبر
قالت مصادر حكومية يابانية لصحيفة سانكي شيمبون إن اليابان تلقت إخطارًا من روسيا لإجراء مناورات صاروخية في منطقة الجزء الجنوبي من جزر الكوريل اعتبارًا من 7 فبراير/ شباط.
وبحسب المنشور،
ستقام التدريبات في منطقة شاسعة شرق هوكايدو
، بما في ذلك نهر كوريليس ومضيق لا بيروس. في الوقت نفسه، يُلاحظ أن إطلاق النار سيستمر بشكل متقطع طوال شهر فبراير.
في اليابان، يتم الاحتفال بما يسمى يوم الأقاليم الشمالية في 7 فبراير (كما تسمى جزر الكوريل في اليابان). وأعرب الجانب الياباني، بحسب المنشور، عن احتجاجه لروسيا عبر القنوات الدبلوماسية فيما يتعلق بالتدريبات.