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https://arabic.sputniknews.com/20220205/اليابان-تتلقى-إخطارا-من-روسيا-بشأن-إطلاق-صواريخ-في-جزر-الكوريل-1058044348.html
اليابان تتلقى إخطارا من روسيا بشأن إطلاق صواريخ في جزر الكوريل
اليابان تتلقى إخطارا من روسيا بشأن إطلاق صواريخ في جزر الكوريل
قالت مصادر حكومية يابانية لصحيفة سانكي شيمبون إن اليابان تلقت إخطارًا من روسيا لإجراء مناورات صاروخية في منطقة الجزء الجنوبي من جزر الكوريل اعتبارًا من 7... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T05:40+0000
2022-02-05T05:40+0000
اليابان
جزر الكوريل
رصد عسكري
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وبحسب المنشور، ستقام التدريبات في منطقة شاسعة شرق هوكايدو، بما في ذلك نهر كوريليس ومضيق لا بيروس. في الوقت نفسه، يُلاحظ أن إطلاق النار سيستمر بشكل متقطع طوال شهر فبراير.في اليابان، يتم الاحتفال بما يسمى يوم الأقاليم الشمالية في 7 فبراير (كما تسمى جزر الكوريل في اليابان). وأعرب الجانب الياباني، بحسب المنشور، عن احتجاجه لروسيا عبر القنوات الدبلوماسية فيما يتعلق بالتدريبات.
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اليابان, جزر الكوريل, رصد عسكري

اليابان تتلقى إخطارا من روسيا بشأن إطلاق صواريخ في جزر الكوريل

05:40 GMT 05.02.2022
© Sputnik . Aleksander Polyakov / الذهاب إلى بنك الصورجزر الكوريل
جزر الكوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Aleksander Polyakov
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قالت مصادر حكومية يابانية لصحيفة سانكي شيمبون إن اليابان تلقت إخطارًا من روسيا لإجراء مناورات صاروخية في منطقة الجزء الجنوبي من جزر الكوريل اعتبارًا من 7 فبراير/ شباط.
وبحسب المنشور، ستقام التدريبات في منطقة شاسعة شرق هوكايدو، بما في ذلك نهر كوريليس ومضيق لا بيروس. في الوقت نفسه، يُلاحظ أن إطلاق النار سيستمر بشكل متقطع طوال شهر فبراير.
في اليابان، يتم الاحتفال بما يسمى يوم الأقاليم الشمالية في 7 فبراير (كما تسمى جزر الكوريل في اليابان). وأعرب الجانب الياباني، بحسب المنشور، عن احتجاجه لروسيا عبر القنوات الدبلوماسية فيما يتعلق بالتدريبات.
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