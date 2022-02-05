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https://arabic.sputniknews.com/20220205/تحذيرات-في-أستراليا-من-حرائق-غابات-كارثية-1058046232.html
تحذيرات في أستراليا من حرائق غابات "كارثية"
تحذيرات في أستراليا من حرائق غابات "كارثية"
أطلق مسؤولون في غرب أستراليا، اليوم السبت، تحذيرات من حرائق غابات متوقعة تتراوح بين الشديدة والكارثية. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T07:19+0000
2022-02-05T07:19+0000
أستراليا
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وكتب مكتب الأرصاد الجوية في ولاية أستراليا الغربية على تويتر: "توقعات بحدوث موجة شديدة الحرارة ومخاطر حريق تتراوح بين الشديدة والكارثية... يوم الأحد".كما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية اليوم أن عدة عائلات فرت من منازلها بالفعل.ويأتي ذلك بعد أن خرج حريق غابات كبير عن السيطرة في غرب البلاد وأجبر العائلات على الفرار من منازلها. وعلى مدى اليومين الماضيين أتت النيران- التي زادت شدتها بفعل رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة- على أكثر من 2300 هكتار غربي بلدة دنمرك الساحلية التي تبعد حوالي 420 كيلومترا جنوبي بيرث على الساحل الجنوبي لغرب أستراليا.وتشيع حرائق الغابات في الشهور الحارة بأستراليا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الطقس.وفي صيف 2019-2020 لقي 33 شخصا حتفهم، منهم 9 رجال إطفاء، في حرائق غابات دمرت أكثر من 17 مليون هكتار وهي مساحة تبلغ نحو نصف مساحة ألمانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20200124/حرائق-أستراليا-تسبب-زيادة-كبيرة-في-ثاني-أكسيد-الكربون-في-العالم-1044169255.html
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تحذيرات في أستراليا من حرائق غابات "كارثية"

07:19 GMT 05.02.2022
© REUTERS / STRINGERحرائق غابات في أستراليا
حرائق غابات في أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / STRINGER
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أطلق مسؤولون في غرب أستراليا، اليوم السبت، تحذيرات من حرائق غابات متوقعة تتراوح بين الشديدة والكارثية.
وكتب مكتب الأرصاد الجوية في ولاية أستراليا الغربية على تويتر: "توقعات بحدوث موجة شديدة الحرارة ومخاطر حريق تتراوح بين الشديدة والكارثية... يوم الأحد".
كما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية اليوم أن عدة عائلات فرت من منازلها بالفعل.
ويأتي ذلك بعد أن خرج حريق غابات كبير عن السيطرة في غرب البلاد وأجبر العائلات على الفرار من منازلها.
وعلى مدى اليومين الماضيين أتت النيران- التي زادت شدتها بفعل رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة- على أكثر من 2300 هكتار غربي بلدة دنمرك الساحلية التي تبعد حوالي 420 كيلومترا جنوبي بيرث على الساحل الجنوبي لغرب أستراليا.
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وتشيع حرائق الغابات في الشهور الحارة بأستراليا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الطقس.

وفي صيف 2019-2020 لقي 33 شخصا حتفهم، منهم 9 رجال إطفاء، في حرائق غابات دمرت أكثر من 17 مليون هكتار وهي مساحة تبلغ نحو نصف مساحة ألمانيا.
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