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تركيا تعلن القضاء على 14 مسلحا كرديا شمالي سوريا
تركيا تعلن القضاء على 14 مسلحا كرديا شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إنها حيدت 14 مسلحا من الفصائل الكردية التي تصنفها "كيانات إرهابية"، بنطاق عملياتها شمالي سوريا. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T09:42+0000
2022-02-05T09:42+0000
أخبار تركيا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في تغريدة لوزارة الدفاع اليوم السبت، قالت فيها: "نستمر في إطلاق النار على الإرهابيين في مخابئهم. تم تحييد 14 إرهابياً من حزب العمال الكردستاني / ووحدات حماية الشعب الذين أطلقوا نيران مضايقة في منطقتي نبع السلام وغصن الزيتون، وحاولوا التسلل".يذكر أن تركيا كانت قد أطلقت، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2019، عملية أسمتها "نبع السلام" شرق نهر الفرات ضد الوحدات الكردية، وفي السابع عشر من الشهر ذاته علقت عملياتها بعد توصلها لاتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بسحب الأكراد من المنطقة؛ تلاها اتفاق آخر مع روسيا في سوتشي في الـ 22 من الشهر ذاته.وأعلنت أنقرة، في 18 مارس/آذار 2018، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/كانون الثاني من العام نفسه، بهدف طرد وحدات الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين.وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بأنها ذراع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة "إرهابية"، إضافة لاتهامها لها بالوقوف خلف تفجيرات عدة في منطقة عملية نبع السلام التي تسيطر عليها القوات التركية؛ طالت حواجز للجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة الموالية له.
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أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن القضاء على 14 مسلحا كرديا شمالي سوريا

09:42 GMT 05.02.2022
© REUTERS / Goran Tomasevic مقاتلون أكراد من "وحدات حماية الشعب" يجرون في إحدى شوارع مدينة الرقة، سوريا 3 يوليو / تموز 2017.
مقاتلون أكراد من وحدات حماية الشعب يجرون في إحدى شوارع مدينة الرقة، سوريا 3 يوليو / تموز 2017. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / Goran Tomasevic
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إنها حيدت 14 مسلحا من الفصائل الكردية التي تصنفها "كيانات إرهابية"، بنطاق عملياتها شمالي سوريا.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في تغريدة لوزارة الدفاع اليوم السبت، قالت فيها: "نستمر في إطلاق النار على الإرهابيين في مخابئهم. تم تحييد 14 إرهابياً من حزب العمال الكردستاني / ووحدات حماية الشعب الذين أطلقوا نيران مضايقة في منطقتي نبع السلام وغصن الزيتون، وحاولوا التسلل".
يذكر أن تركيا كانت قد أطلقت، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2019، عملية أسمتها "نبع السلام" شرق نهر الفرات ضد الوحدات الكردية، وفي السابع عشر من الشهر ذاته علقت عملياتها بعد توصلها لاتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بسحب الأكراد من المنطقة؛ تلاها اتفاق آخر مع روسيا في سوتشي في الـ 22 من الشهر ذاته.
وأعلنت أنقرة، في 18 مارس/آذار 2018، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/كانون الثاني من العام نفسه، بهدف طرد وحدات الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين.
وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بأنها ذراع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة "إرهابية"، إضافة لاتهامها لها بالوقوف خلف تفجيرات عدة في منطقة عملية نبع السلام التي تسيطر عليها القوات التركية؛ طالت حواجز للجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة الموالية له.
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