حاكم دبي ينعى الطفل ريان

وقال اين راشد على حسابه بموقع "تويتر"، "خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان.. وللشعب المغربي الشقيق.. وللإنسانية جمعاء التي فُجعت لفقده… رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.. وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".سقط ريان أورام (5 أعوام) في بئر بقرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت عملية إنقاذه 5 أيام متواصلة.جذبت عملية انتشال ريان من البئر اهتمام البلاد بأثرها، وتعاطف العرب والعالم، وقامت فرق الإنقاذ بعملية حفر معقدة على مدى الأيام الخمسة الماضية لفتح نفق أفقي إلى البئر.ولكن في النهاية، توفي الطفل قبل وصول فرق الإنقاذ، ونعاه الديوان الملكي المغربي في بيان رسمي وأجرى عاهل البلاد اتصالا هاتفيا بوالدي ريان لمواساتهما.
نعى نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الطفل المغربي ريان الذي وافته المنية بعدما سقط في بئر وظل محاصرا فيه لخمسة أيام متواصلة.
وقال اين راشد على حسابه بموقع "تويتر"، "خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان.. وللشعب المغربي الشقيق.. وللإنسانية جمعاء التي فُجعت لفقده… رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.. وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".
سقط ريان أورام (5 أعوام) في بئر بقرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت عملية إنقاذه 5 أيام متواصلة.
خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان .. وللشعب المغربي الشقيق .. وللإنسانية جمعاء التي فجعت لفقده … رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه .. وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان ..