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https://arabic.sputniknews.com/20220205/حاكم-دبي-ينعى-الطفل-ريان-1058080397.html
حاكم دبي ينعى الطفل ريان
حاكم دبي ينعى الطفل ريان
نعى نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الطفل المغربي ريان الذي وافته المنية بعدما سقط في بئر وظل محاصرا فيه لخمسة أيام متواصلة. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T21:31+0000
2022-02-05T21:31+0000
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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وقال اين راشد على حسابه بموقع "تويتر"، "خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان.. وللشعب المغربي الشقيق.. وللإنسانية جمعاء التي فُجعت لفقده… رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.. وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".سقط ريان أورام (5 أعوام) في بئر بقرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت عملية إنقاذه 5 أيام متواصلة.جذبت عملية انتشال ريان من البئر اهتمام البلاد بأثرها، وتعاطف العرب والعالم، وقامت فرق الإنقاذ بعملية حفر معقدة على مدى الأيام الخمسة الماضية لفتح نفق أفقي إلى البئر.ولكن في النهاية، توفي الطفل قبل وصول فرق الإنقاذ، ونعاه الديوان الملكي المغربي في بيان رسمي وأجرى عاهل البلاد اتصالا هاتفيا بوالدي ريان لمواساتهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/الديوان-الملكي-المغربي-يعلن-وفاة-الطفل-ريان--1058079737.html
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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي ينعى الطفل ريان

21:31 GMT 05.02.2022
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUD
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نعى نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الطفل المغربي ريان الذي وافته المنية بعدما سقط في بئر وظل محاصرا فيه لخمسة أيام متواصلة.
وقال اين راشد على حسابه بموقع "تويتر"، "خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان.. وللشعب المغربي الشقيق.. وللإنسانية جمعاء التي فُجعت لفقده… رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.. وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".
سقط ريان أورام (5 أعوام) في بئر بقرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت عملية إنقاذه 5 أيام متواصلة.
جذبت عملية انتشال ريان من البئر اهتمام البلاد بأثرها، وتعاطف العرب والعالم، وقامت فرق الإنقاذ بعملية حفر معقدة على مدى الأيام الخمسة الماضية لفتح نفق أفقي إلى البئر.
عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان
21:00 GMT
ولكن في النهاية، توفي الطفل قبل وصول فرق الإنقاذ، ونعاه الديوان الملكي المغربي في بيان رسمي وأجرى عاهل البلاد اتصالا هاتفيا بوالدي ريان لمواساتهما.
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