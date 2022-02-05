تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220205/خبيرة-تغذية-يحذر-من-تناول-الأطعمة-المعلبة-1058043448.html
خبيرة تغذية تحذر من تناول الأطعمة المعلبة
خبيرة تغذية تحذر من تناول الأطعمة المعلبة
حذرت خبيرة تغذية روسية من تناول الأطعمة المعلبة لما قد تحتويه من مواد ضارة للجسم بالإضافة لدورها في زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T04:56+0000
2022-02-05T05:03+0000
مجتمع
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102451/68/1024516833_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_1cd08deda368cceaa382b4fc532cc83d.jpg
وقالت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن تناول هذا النوع من الأطعمة قد يساهم برفع ضغط الدم والإصابة بالسرطان.وأرجعت السبب وراء ذلك لوجود بنزوات الصوديوم التي تعتبر أساسية في تركيب هذه الأطعمة، موضحة أنه إذا تلقى الجسم هذه المادة بكميات زائدة، فسيكون هناك خطر الإصابة بأورام خبيثة.مشيرة إلى أن "هناك دراسات أظهرت ارتباطا بين حدوث الأورام وكمية البنزوات التي يتم تناولها. ومن المهم تذكر كمية الأطعمة المعلبة التي يتم تناولها".وتابعت الخبيرة أن الأطعمة المعلبة المصنوعة في المنزل تحتوي على إضافات غير ضارة، ولكن يجب التعامل معها بحذر. وحذرت من أن إساءة استخدام مثل هذه المنتجات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط، وارتفاع ضغط الدم. والسبب في ذلك هو الملح. "يوجد الكثير من الملح في الأطعمة المعلبة ، لكن قلة من الناس يفكرون في الأمر ويقتصرون على تناول قطعة صغيرة من الخيار أو الطماطم عندما يفتحون العلبة".ويؤدي تناول الملح المفرط إلى الاحتفاظ بالسوائل في الجسم، أي أنه يمكن أن يؤدي لزيادة الضغط لدى الأشخاص المعرضين لذلك وبالتالي تعرضهم لمشاكل ارتفاع ضغط الدم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102451/68/1024516833_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_3aa8faa33a9c94e8f62d0273d3896cd0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, الصحة

خبيرة تغذية تحذر من تناول الأطعمة المعلبة

04:56 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 05:03 GMT 05.02.2022)
© REUTERS / NASEEM ZEITOONسوبر ماركت قطر
سوبر ماركت قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / NASEEM ZEITOON
تابعنا عبر
حذرت خبيرة تغذية روسية من تناول الأطعمة المعلبة لما قد تحتويه من مواد ضارة للجسم بالإضافة لدورها في زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان.
وقالت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن تناول هذا النوع من الأطعمة قد يساهم برفع ضغط الدم والإصابة بالسرطان.
وأرجعت السبب وراء ذلك لوجود بنزوات الصوديوم التي تعتبر أساسية في تركيب هذه الأطعمة، موضحة أنه إذا تلقى الجسم هذه المادة بكميات زائدة، فسيكون هناك خطر الإصابة بأورام خبيثة.
مشيرة إلى أن "هناك دراسات أظهرت ارتباطا بين حدوث الأورام وكمية البنزوات التي يتم تناولها. ومن المهم تذكر كمية الأطعمة المعلبة التي يتم تناولها".
وتابعت الخبيرة أن الأطعمة المعلبة المصنوعة في المنزل تحتوي على إضافات غير ضارة، ولكن يجب التعامل معها بحذر. وحذرت من أن إساءة استخدام مثل هذه المنتجات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط، وارتفاع ضغط الدم. والسبب في ذلك هو الملح. "يوجد الكثير من الملح في الأطعمة المعلبة ، لكن قلة من الناس يفكرون في الأمر ويقتصرون على تناول قطعة صغيرة من الخيار أو الطماطم عندما يفتحون العلبة".
ويؤدي تناول الملح المفرط إلى الاحتفاظ بالسوائل في الجسم، أي أنه يمكن أن يؤدي لزيادة الضغط لدى الأشخاص المعرضين لذلك وبالتالي تعرضهم لمشاكل ارتفاع ضغط الدم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية