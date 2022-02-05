خبير: روسيا والصين تعلنان عن حقبة جديدة لعالم متعدد الأقطاب وإلغاء الهيمنة الأمريكية
خبير: روسيا والصين تعلنان عن حقبة جديدة لعالم متعدد الأقطاب وإلغاء الهيمنة الأمريكية
وجاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع الذي جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، في العاصمة بكين، حيث تطرق الطرفان إلى العلاقات بين الدولتين.يقول الخبير في الشأن الروسي د. فايز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما أعلنت عنه كل من روسيا والصين، يوم الجمعة الماضي، أنهما تعتزمان مقاومة أي تدخل خارجي تحت أي ذريعة في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، كما وقع الطرفان على بيان مشترك حول دخول العلاقات الدولية إلى عصر جديد.
وجاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع الذي جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، في العاصمة بكين، حيث تطرق الطرفان إلى العلاقات بين الدولتين.
يقول الخبير في الشأن الروسي د. فايز حوالة، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:
" أعتقد بأن ما حصل من من خلال توقيع بيان مشترك بين كل من روسيا والصين، هو عبارة عن زلزال سياسي، يوحي ببدء مرحلة جديدة، وإعلان شراكة استراتيجية بدون حدود بين الدولتين، وكذلك الإعلان عن بدء حقبة جديدة من عالم متعدد الأقطاب، قائم على إلغاء الهيمنة الأمريكية، في كل المجالات السياسية والاقتصادية، والانصياع إلى القوانين الدولية، التي تعيد الهيبة للمؤسسات والمنظمات المنبثقة عن الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، ليمارس مسؤوليته ومهامه الأساسية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".