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https://arabic.sputniknews.com/20220205/رصد-جسم-طائر-غامض-في-المنطقة-51-صور-1058049980.html
رصد جسم طائر غامض في المنطقة 51... صور
رصد جسم طائر غامض في المنطقة 51... صور
تم رصد جسم طائر غامض على أراضي "المنطقة -51". هذه قاعدة عسكرية أمريكية تقع في ولاية نيفادا. يختبر فيها أحدث أنظمة الطائرات والأسلحة. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T09:45+0000
2022-02-05T09:45+0000
رصد عسكري
المنطقة 51
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وفقًا لThe Drive، لم يكن هناك نشاط بالقرب من القاعدة لفترة طويلة. لكن في الآونة الأخيرة، تم رصد حركة حول أحد الحظائر. ورصد على صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها، جسمًا غير عادي بجناح على شكل دلتا. يبلغ طول الجسم الطائر حسب التقديرات الأولية حوالي 20 مترا وعرضها 15 مترا. يعتقد The Drive أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه طائرة مأهولة أم مسيرة. ولكن الآن يمكن افتراض أن الطائرة ستكون خفية. ظهرت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تعمل على نموذج تجريبي واسع النطاق لمقاتلة الجيل السادس في إطار برنامج الهيمنة الجوية من الجيل التالي.
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رصد عسكري, المنطقة 51

رصد جسم طائر غامض في المنطقة 51... صور

09:45 GMT 05.02.2022
© Photo / Wikipedia.orgالمنطقة 51
المنطقة 51 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Photo / Wikipedia.org
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تم رصد جسم طائر غامض على أراضي "المنطقة -51". هذه قاعدة عسكرية أمريكية تقع في ولاية نيفادا. يختبر فيها أحدث أنظمة الطائرات والأسلحة.
وفقًا لThe Drive، لم يكن هناك نشاط بالقرب من القاعدة لفترة طويلة. لكن في الآونة الأخيرة، تم رصد حركة حول أحد الحظائر. ورصد على صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها، جسمًا غير عادي بجناح على شكل دلتا.
يبلغ طول الجسم الطائر حسب التقديرات الأولية حوالي 20 مترا وعرضها 15 مترا. يعتقد The Drive أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه طائرة مأهولة أم مسيرة. ولكن الآن يمكن افتراض أن الطائرة ستكون خفية. ظهرت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تعمل على نموذج تجريبي واسع النطاق لمقاتلة الجيل السادس في إطار برنامج الهيمنة الجوية من الجيل التالي.
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