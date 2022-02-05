رصد جسم طائر غامض في المنطقة 51... صور

وفقًا لThe Drive، لم يكن هناك نشاط بالقرب من القاعدة لفترة طويلة. لكن في الآونة الأخيرة، تم رصد حركة حول أحد الحظائر. ورصد على صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها، جسمًا غير عادي بجناح على شكل دلتا. يبلغ طول الجسم الطائر حسب التقديرات الأولية حوالي 20 مترا وعرضها 15 مترا. يعتقد The Drive أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه طائرة مأهولة أم مسيرة. ولكن الآن يمكن افتراض أن الطائرة ستكون خفية. ظهرت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تعمل على نموذج تجريبي واسع النطاق لمقاتلة الجيل السادس في إطار برنامج الهيمنة الجوية من الجيل التالي.
يبلغ طول الجسم الطائر حسب التقديرات الأولية حوالي 20 مترا وعرضها 15 مترا. يعتقد The Drive أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه طائرة مأهولة أم مسيرة. ولكن الآن يمكن افتراض أن الطائرة ستكون خفية. ظهرت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تعمل على نموذج تجريبي واسع النطاق لمقاتلة الجيل السادس في إطار برنامج الهيمنة الجوية من الجيل التالي.