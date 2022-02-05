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https://arabic.sputniknews.com/20220205/رصد-طائرتين-من-طراز-سو-57-الجديدة-في-نوفوسيبيرسك-صور-1058051223.html
رصد طائرتين من طراز "سو-57" الجديدة في نوفوسيبيرسك... صور
رصد طائرتين من طراز "سو-57" الجديدة في نوفوسيبيرسك... صور
تم تصوير زوج من مقاتلات سو-57 من الجيل الخامس تم بناؤها حديثًا في مطار تولماتشيفو في نوفوسيبيرسك. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T10:11+0000
2022-02-05T10:16+0000
رصد عسكري
سو-57
سلاح روسيا
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تتجه المقاتلات من مصنع الطائرات في كومسومولسك أون أمور إلى الجزء الأوروبي من روسيا وهي مجهزة بأرقام ذيل حمراء "02" و "52". الأولى لم تظهر في وسائل الإعلام من قبل. تم تزيين الآلة "02" أيضًا بشعار مركز اختبار الطيران رقم 929 التابع لوزارة الدفاع في أختوبنسك، وستكون، على الأرجح، جزءًا من هذه الوحدة. في وقت سابق، حلقت سو-57 برقم ذيل "01" إلى أختوبنسك، حسب bmpd.المقاتلة رقم "52" تحمل رقم التسجيل RF-81775 على عوارضها. في عام 2018، تم استخدامها لفترة وجيزة أثناء الاختبار القتالي في سوريا للنموذج الأولي العاشر باك فا، تي-50-11 برقم الذيل "511". ربما تكون الطائرة سو-57 الثانية مخصصة لمركز الاختبارات العسكرية وتدريب أفراد القوات الجوية في ليبيتسك.
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رصد عسكري, سو-57, سلاح روسيا

رصد طائرتين من طراز "سو-57" الجديدة في نوفوسيبيرسك... صور

10:11 GMT 05.02.2022 (تم التحديث: 10:16 GMT 05.02.2022)
© Sputnik . Владимир Астапкович / الذهاب إلى بنك الصورالطائرة الروسية سو-57 من الجيل الخامس
الطائرة الروسية سو-57 من الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© Sputnik . Владимир Астапкович
/
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تم تصوير زوج من مقاتلات سو-57 من الجيل الخامس تم بناؤها حديثًا في مطار تولماتشيفو في نوفوسيبيرسك.
تتجه المقاتلات من مصنع الطائرات في كومسومولسك أون أمور إلى الجزء الأوروبي من روسيا وهي مجهزة بأرقام ذيل حمراء "02" و "52". الأولى لم تظهر في وسائل الإعلام من قبل. تم تزيين الآلة "02" أيضًا بشعار مركز اختبار الطيران رقم 929 التابع لوزارة الدفاع في أختوبنسك، وستكون، على الأرجح، جزءًا من هذه الوحدة. في وقت سابق، حلقت سو-57 برقم ذيل "01" إلى أختوبنسك، حسب bmpd.
المقاتلة رقم "52" تحمل رقم التسجيل RF-81775 على عوارضها. في عام 2018، تم استخدامها لفترة وجيزة أثناء الاختبار القتالي في سوريا للنموذج الأولي العاشر باك فا، تي-50-11 برقم الذيل "511". ربما تكون الطائرة سو-57 الثانية مخصصة لمركز الاختبارات العسكرية وتدريب أفراد القوات الجوية في ليبيتسك.
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