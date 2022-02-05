رصد طائرتين من طراز "سو-57" الجديدة في نوفوسيبيرسك... صور

تتجه المقاتلات من مصنع الطائرات في كومسومولسك أون أمور إلى الجزء الأوروبي من روسيا وهي مجهزة بأرقام ذيل حمراء "02" و "52". الأولى لم تظهر في وسائل الإعلام من قبل. تم تزيين الآلة "02" أيضًا بشعار مركز اختبار الطيران رقم 929 التابع لوزارة الدفاع في أختوبنسك، وستكون، على الأرجح، جزءًا من هذه الوحدة. في وقت سابق، حلقت سو-57 برقم ذيل "01" إلى أختوبنسك، حسب bmpd.المقاتلة رقم "52" تحمل رقم التسجيل RF-81775 على عوارضها. في عام 2018، تم استخدامها لفترة وجيزة أثناء الاختبار القتالي في سوريا للنموذج الأولي العاشر باك فا، تي-50-11 برقم الذيل "511". ربما تكون الطائرة سو-57 الثانية مخصصة لمركز الاختبارات العسكرية وتدريب أفراد القوات الجوية في ليبيتسك.
تم تصوير زوج من مقاتلات سو-57 من الجيل الخامس تم بناؤها حديثًا في مطار تولماتشيفو في نوفوسيبيرسك.
تتجه المقاتلات من مصنع الطائرات في كومسومولسك أون أمور إلى الجزء الأوروبي من روسيا وهي مجهزة بأرقام ذيل حمراء "02" و "52". الأولى لم تظهر في وسائل الإعلام من قبل. تم تزيين الآلة "02" أيضًا بشعار مركز اختبار الطيران رقم 929 التابع لوزارة الدفاع في أختوبنسك، وستكون، على الأرجح، جزءًا من هذه الوحدة. في وقت سابق، حلقت سو-57 برقم ذيل "01" إلى أختوبنسك، حسب bmpd.
المقاتلة رقم "52" تحمل رقم التسجيل RF-81775 على عوارضها. في عام 2018، تم استخدامها لفترة وجيزة أثناء الاختبار القتالي في سوريا للنموذج الأولي العاشر باك فا، تي-50-11 برقم الذيل "511". ربما تكون الطائرة سو-57 الثانية مخصصة لمركز الاختبارات العسكرية وتدريب أفراد القوات الجوية في ليبيتسك.