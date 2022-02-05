شركة دفع إلكتروني: مصر تمتلك إمكانات هائلة لدعم خدمات التكنولوجيا المالية

ويقول شيشربا، بحسب شركة التحويل المالي الدولية "ويسترن يونيون": "تمتلك مصر إمكانات هائلة كمركز ناشئ لدعم خدمات التكنولوجيا المالية ولديها مجال كبير للتطور".ويفترض أنه: "من المرجح أن تصبح مصر رائدة في مجال تقنيات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022 وما بعد، نظراً للوضع الملائم للمستثمرين ومقدمي خدمات التكنولوجيا المالية للانضمام إلى مبادرات تحسين الشمول المالي".وكمثال على مستوى الراحة المتنامي في مصر على المستوى الحكومي ومستوى المستهلك على حد سواء، يقول شيشربا: "إن الإطلاق الأخير لخدمة الدفع بالمحفظة الإلكترونية "EasyCash"، تطبيق الدفع الأول عبر الجوال لشركة "واليت فاكتوري" المصمم للتوافق مع المعايير والقواعد المنظمة لقبول المدفوعات الرقمية باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الأسواق المصرية، لاقى قبولاً واسعاً بين المستهلكين المحليين".واختتم: "يداً بيد مع الدعم الحكومي، سيتمكن الشمول المالي من النهوض بالبلاد ورفعها من الفقر والتفاوت إلى النمو الاقتصادي".
كتب ديمتري شيشيربا، مدير المحتوى الرقمي والعلاقات العامة في شركة "Wallet Factory"، في تحليله لحالة الشمول المالي في مصر: "يؤثر الشمول المالي بشكل مباشر على النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتقليص الفروقات في الدخل".
ويقول شيشربا، بحسب شركة التحويل المالي الدولية "ويسترن يونيون": "تمتلك مصر إمكانات هائلة كمركز ناشئ لدعم خدمات التكنولوجيا المالية ولديها مجال كبير للتطور".
ويفترض أنه: "من المرجح أن تصبح مصر رائدة في مجال تقنيات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022 وما بعد، نظراً للوضع الملائم للمستثمرين ومقدمي خدمات التكنولوجيا المالية للانضمام إلى مبادرات تحسين الشمول المالي".
وكمثال على مستوى الراحة المتنامي في مصر على المستوى الحكومي ومستوى المستهلك على حد سواء، يقول شيشربا: "إن الإطلاق الأخير لخدمة الدفع بالمحفظة الإلكترونية "EasyCash"، تطبيق الدفع الأول عبر الجوال لشركة "واليت فاكتوري" المصمم للتوافق مع المعايير والقواعد المنظمة لقبول المدفوعات الرقمية باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الأسواق المصرية، لاقى قبولاً واسعاً بين المستهلكين المحليين".
واختتم: "يداً بيد مع الدعم الحكومي، سيتمكن الشمول المالي من النهوض بالبلاد ورفعها من الفقر والتفاوت إلى النمو الاقتصادي".