طالبان تحث وسائل الإعلام في أفغانستان على اتباع القيم الإسلامية

وكتب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر: "إن الإمارة الإسلامية (الاسم الذاتي للنظام السياسي لطالبان) ملتزمة بحرية الإعلام، لكن الإعلام مطلوب أيضًا أن يكون محايدًا وملتزمًا بالقيم الإسلامية والوطنية. نسعى لإزالة العقبات لوسائل الإعلام وحثها على الالتزام بقانون الإعلام".في أوائل أغسطس/أب 2021، صعدت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت كابول في 15 أغسطس، وفي اليوم التالي أعلنت انتهاء الحرب. في الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس، كان هناك إجلاء جماعي للمواطنين الغربيين والأفغان الذين تعاونوا معهم من مطار كابول، الذي كان تحت حماية الجيش الأمريكي. في ليلة 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان. في أوائل سبتمبر/أيلول، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، والتي كان يرأسها محمد حسن أخوند، الذي كان مسؤولاً عن السياسة الخارجية خلال الحكم الأول لطالبان، ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.
صرحت حركة "طالبان" أن الإعلام في أفغانستان يجب أن يكون محايدًا وملتزمًا بالقيم الإسلامية.
وكتب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر: "إن الإمارة الإسلامية (الاسم الذاتي للنظام السياسي لطالبان) ملتزمة بحرية الإعلام، لكن الإعلام مطلوب أيضًا أن يكون محايدًا وملتزمًا بالقيم الإسلامية والوطنية. نسعى لإزالة العقبات لوسائل الإعلام وحثها على الالتزام بقانون الإعلام".
في أوائل أغسطس/أب 2021، صعدت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت كابول في 15 أغسطس، وفي اليوم التالي أعلنت انتهاء الحرب. في الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس، كان هناك إجلاء جماعي للمواطنين الغربيين والأفغان الذين تعاونوا معهم من مطار كابول، الذي كان تحت حماية الجيش الأمريكي. في ليلة 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان. في أوائل سبتمبر/أيلول، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، والتي كان يرأسها محمد حسن أخوند، الذي كان مسؤولاً عن السياسة الخارجية خلال الحكم الأول لطالبان، ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.