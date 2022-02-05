https://arabic.sputniknews.com/20220205/لوكسمبورغ-تطلب-من-لبنان-معلومات-بشأن-حسابات-وأصول-حاكم-مصرف-لبنان-1058042325.html

لوكسمبورغ تطلب من لبنان معلومات بشأن حسابات وأصول حاكم مصرف لبنان

لوكسمبورغ تطلب من لبنان معلومات بشأن حسابات وأصول حاكم مصرف لبنان

أكد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى، أن لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. 05.02.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار لبنان

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ولم يذكر المصدر تفاصيل.وأكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ لرويترز في نوفمبر/تشرين الثاني أنه فتح "قضية جنائية" تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله، وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.ولم يرد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ ووزير العدل اللبناني على الفور على طلبات للتعليق.وعندما طلبت رويترز من سلامة التعليق قال إن طلب التعاون "إجراء عادي"، وليس "دعوى قضائية".وأضاف أنهم لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.ولم يرد متحدث باسم السفارة الفرنسية في لبنان على الفور على طلب للتعليق.وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في "غسيل أموال ضخم" واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.وفتحت أيضا فرنسا وليختنشتاين تحقيقات في مزاعم غسل أموال فيما يتعلق بسلامة.

https://arabic.sputniknews.com/20220203/تحويل-أموال-المودعين-بالدولار-لليرة-ما-فاعلية-خطة-لبنان-الجديدة-في-إنقاذ-الوضع-المالي؟-1057872306.html

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