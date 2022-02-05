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https://arabic.sputniknews.com/20220205/متحدث-حزب-الله-العراق-لولا-المقاومة-المدعومة-من-إيران-لكنا-عبيدا-للصهاينة-1058046391.html
متحدث "حزب الله" العراق: لولا المقاومة المدعومة من إيران لكنا عبيدا للصهاينة
متحدث "حزب الله" العراق: لولا المقاومة المدعومة من إيران لكنا عبيدا للصهاينة
قال المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق، محمد محيي، إنه "لولا المقاومة المدعومة من إيران والتي تصدت للمشاريع الأمريكية والعدوان على العراق والحرب على لبنان... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T07:39+0000
2022-02-05T07:39+0000
إيران
أخبار إيران
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جاءت تصريحات محيي خلال حوار أجرته معه وكالة "مهر" الإيرانية، تطرق خلاله إلى تقييمه لدور إيران الإقليمي، وعلاقتها بما يوصف بمحاور المقاومة في كل من العراق وسوريا واليمن.ويرى محيي أن الثورة الإسلامية الإيرانية "جاءت في مرحلة مفصلية حيث كانت الأوضاع السياسية في المنطقة تتجه نحو إنهاء القضية الفلسطينية بتوقيع ما يسمى اتفاقات السلام مع الكيان الصهيوني وخروج مصر من دائرة الصراع بتوقيعها معاهدة كامب ديفيد".ووصف محيي مرحلة ظهور تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، بأنها "أخطر فصول المؤامرة الصهيو أمريكية والتي نفذت بأدوات ودعم سعودي إماراتي قطري تركي، وكان يراد من هذه المؤامرة تمزيق العراق وسوريا ولبنان والإجهاز على محور المقاومة".وأشاد المتحدث باسم حزب الله العراق بفصائل المقاومة في المحور الذي تقوده إيران، قائلا إنه "لولا الدعم الهائل والمباشر للجمهورية بالمال والرجال والسلاح والعتاد لكانت المنطقة بوضع آخر، فكان الانتصار العظيم على داعش صورة من صور العمل المشترك والانسجام الكبير بين فصائل محور المقاومة".
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إيران, أخبار إيران

متحدث "حزب الله" العراق: لولا المقاومة المدعومة من إيران لكنا عبيدا للصهاينة

07:39 GMT 05.02.2022
© REUTERS / STRINGERقوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم "داعش" في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021
قوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم داعش في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / STRINGER
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قال المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق، محمد محيي، إنه "لولا المقاومة المدعومة من إيران والتي تصدت للمشاريع الأمريكية والعدوان على العراق والحرب على لبنان واليمن والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني لكنا الآن عبيدا أذلاء لليهود الصهاينة".
جاءت تصريحات محيي خلال حوار أجرته معه وكالة "مهر" الإيرانية، تطرق خلاله إلى تقييمه لدور إيران الإقليمي، وعلاقتها بما يوصف بمحاور المقاومة في كل من العراق وسوريا واليمن.
ويرى محيي أن الثورة الإسلامية الإيرانية "جاءت في مرحلة مفصلية حيث كانت الأوضاع السياسية في المنطقة تتجه نحو إنهاء القضية الفلسطينية بتوقيع ما يسمى اتفاقات السلام مع الكيان الصهيوني وخروج مصر من دائرة الصراع بتوقيعها معاهدة كامب ديفيد".

وأضاف أن "انتصار الثورة الإسلامية أفشل المخططات الأمريكية والإسرائيلية وأحدث زلزالا مدويا في المنطقة اضطرت أمريكا على إثره لتغيير مخططاتها وانتقلت نحو مواجهة الثورة الاسلامية وإجهاضها ومنعها من الاستقرار".

ووصف محيي مرحلة ظهور تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، بأنها "أخطر فصول المؤامرة الصهيو أمريكية والتي نفذت بأدوات ودعم سعودي إماراتي قطري تركي، وكان يراد من هذه المؤامرة تمزيق العراق وسوريا ولبنان والإجهاز على محور المقاومة".
وأشاد المتحدث باسم حزب الله العراق بفصائل المقاومة في المحور الذي تقوده إيران، قائلا إنه "لولا الدعم الهائل والمباشر للجمهورية بالمال والرجال والسلاح والعتاد لكانت المنطقة بوضع آخر، فكان الانتصار العظيم على داعش صورة من صور العمل المشترك والانسجام الكبير بين فصائل محور المقاومة".
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