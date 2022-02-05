https://arabic.sputniknews.com/20220205/واشنطن-بوست-تنشر-خريطة-غزو-روسيا-لأوكرانيا-1058043980.html

واشنطن بوست تنشر خريطة "غزو" روسيا لأوكرانيا

واشنطن بوست تنشر خريطة "غزو" روسيا لأوكرانيا

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مادة جمعت فيها تكهنات حول احتمال قيام روسيا بـ "غزو" أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا عبر تشرنوبل، ومن الشمال والشرق باتجاه نهر... 05.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-05T05:27+0000

2022-02-05T05:27+0000

2022-02-05T05:27+0000

رصد عسكري

روسيا

أخبار أوكرانيا

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يذكر المقال أن روسيا قد حشدت، حسبما يُزعم، أكثر من 100000 جندي على طول الحدود مع أوكرانيا. تستعد واشنطن وحلفاؤها لـ"عدوان" محتمل بإرسال أفراد ومعدات عسكرية إلى أعضاء الناتو بالقرب من أوكرانيا، بحسب صحيفة واشنطن بوست.يعتقد النائب الأول لرئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن هذا "الطريق" سيسمح للمركبات بتجنب الاختناقات على الطرق. في الوقت نفسه، أشار إلى أنه في هذه المنطقة القذرة للغاية هناك خطر مواجهة مشاكل من مارس إلى أبريل.يقول المقال إن المستنقعات كانت تاريخياً عقبة أمام القوات. ومع ذلك، وفقًا لمركز التحليل البحري التابع لبرنامج الدراسات الروسية، فإن المناظر الطبيعية الموحلة هذه المرة قد لا تكون العامل الحاسم."كانت هذه المستنقعات تشكل خطرًا محتملاً على القوات الغربية التي تشن حربًا افتراضية في الاتحاد السوفيتي، واعتبرت "غير سالكة إلا في فصل الشتاء"، فقد أثبتت القوات الروسية منذ فترة طويلة أنها بارعة جدًا في التعامل مع تضاريس المستنقعات". يشير المقال أيضًا إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية، أصبحت المستنقعات تحديًا للقوات الألمانية خلال عملية بربروسا.في الوقت نفسه، يدعي المنشور أن القوات الروسية "التي تبحث عن الطريق الأقصر إلى كييف" في تشرنوبل قد تواجه عقبة أخرى - النشاط الإشعاعي المحفوظ في الأرض منذ الكارثة النووية عام 1986. في نوفمبر / تشرين الثاني، أرسلت أوكرانيا حرس حدود للقيام بدوريات في المنطقة مع تصاعد التوترات مع روسيا وبيلاروسيا.يعتقد كاتب المقال أيضًا أن "نقطة وصول أخرى لروسيا" يمكن أن تكون مضيق كيرتش، الذي يفصل بين البحر الأسود وبحر آزوف.

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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا