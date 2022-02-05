وسائل إعلام: إسرائيل تمنع دول البلطيق من إمداد أوكرانيا بسلاحها

يقول المؤلف أرييل إيجوزي: "لقد تم تبرير تحذير إسرائيل بأن أوكرانيا قد تحاول الحصول على النظام الصاروخي سبايك".يتواجد هذا النظام في إصدارات مختلفة في جميع جمهوريات البلطيق. ترسانة الأسلحة الإسرائيلية الأكثر تنوعًا موجودة في لاتفيا، والتي تملك أنواعا مختلفة من هذه الأنظمة المضادة للدبابات تسمى LR و LR2 و ER وSR.وتقول مصادر إن تل أبيب منعت هذا في ديسمبر/ كانون الأول. ويرى الصحفي أن ذلك تم من أجل عدم إفساد العلاقات مع موسكو.
يتواجد هذا النظام في إصدارات مختلفة في جميع جمهوريات البلطيق. ترسانة الأسلحة الإسرائيلية الأكثر تنوعًا موجودة في لاتفيا، والتي تملك أنواعا مختلفة من هذه الأنظمة المضادة للدبابات تسمى LR و LR2 و ER وSR.
وتقول مصادر إن تل أبيب منعت هذا في ديسمبر/ كانون الأول. ويرى الصحفي أن ذلك تم من أجل عدم إفساد العلاقات مع موسكو.