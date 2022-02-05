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وسائل إعلام: إسرائيل تمنع دول البلطيق من إمداد أوكرانيا بسلاحها
وسائل إعلام: إسرائيل تمنع دول البلطيق من إمداد أوكرانيا بسلاحها
نقلت بوابة Breaking Defense عن مصادر أن إسرائيل منعت لاتفيا وليتوانيا وإستونيا من توريد الأسلحة التي اشترتها من تل أبيب لأوكرانيا. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T10:38+0000
2022-02-05T10:38+0000
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
دول البلطيق
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يقول المؤلف أرييل إيجوزي: "لقد تم تبرير تحذير إسرائيل بأن أوكرانيا قد تحاول الحصول على النظام الصاروخي سبايك".يتواجد هذا النظام في إصدارات مختلفة في جميع جمهوريات البلطيق. ترسانة الأسلحة الإسرائيلية الأكثر تنوعًا موجودة في لاتفيا، والتي تملك أنواعا مختلفة من هذه الأنظمة المضادة للدبابات تسمى LR و LR2 و ER وSR.وتقول مصادر إن تل أبيب منعت هذا في ديسمبر/ كانون الأول. ويرى الصحفي أن ذلك تم من أجل عدم إفساد العلاقات مع موسكو.
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إسرائيل, أخبار أوكرانيا, دول البلطيق

وسائل إعلام: إسرائيل تمنع دول البلطيق من إمداد أوكرانيا بسلاحها

10:38 GMT 05.02.2022
© AFP 2021 / AFPصاروخ إسرائيلي
صاروخ إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / AFP
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نقلت بوابة Breaking Defense عن مصادر أن إسرائيل منعت لاتفيا وليتوانيا وإستونيا من توريد الأسلحة التي اشترتها من تل أبيب لأوكرانيا.
يقول المؤلف أرييل إيجوزي: "لقد تم تبرير تحذير إسرائيل بأن أوكرانيا قد تحاول الحصول على النظام الصاروخي سبايك".
يتواجد هذا النظام في إصدارات مختلفة في جميع جمهوريات البلطيق. ترسانة الأسلحة الإسرائيلية الأكثر تنوعًا موجودة في لاتفيا، والتي تملك أنواعا مختلفة من هذه الأنظمة المضادة للدبابات تسمى LR و LR2 و ER وSR.
وتقول مصادر إن تل أبيب منعت هذا في ديسمبر/ كانون الأول. ويرى الصحفي أن ذلك تم من أجل عدم إفساد العلاقات مع موسكو.
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