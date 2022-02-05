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ضحايا الألغـام في اليمن... ومنظمة "سياج" لحماية الطفولة تطالب بمحاسبة الجناة
ضحايا الألغـام في اليمن... ومنظمة "سياج" لحماية الطفولة تطالب بمحاسبة الجناة
أفادت منظمة "سياج" لحماية الطفولة باليمن، بمقتل وإصابة أكثر من 150 مدنيا غالبيتهم من النساء والأطفال، نتيجة زراعة الألغام الأرضية المضادة للأفراد وبأن اليمن هي... 05.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-05T11:45+0000
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ضحايا الألغـام في اليمن... ومنظمة "سياج" لحماية الطفولة تطالب بمحاسبة الجناة
ضحايا الألغـام في اليمن... ومنظمة "سياج" لحماية الطفولة تطالب بمحاسبة الجناة
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع، برنامج "صدى الحياة" تواصل مع رئيس منظمة "سياج" لحماية الطفولة، أحمد القرشي، وقال لنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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راديو, صدى الحياة, аудио

ضحايا الألغـام في اليمن... ومنظمة "سياج" لحماية الطفولة تطالب بمحاسبة الجناة

11:45 GMT 05.02.2022
ضحايا الألغـام في اليمن... ومنظمة "سياج" لحماية الطفولة تطالب بمحاسبة الجناة
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
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أفادت منظمة "سياج" لحماية الطفولة باليمن، بمقتل وإصابة أكثر من 150 مدنيا غالبيتهم من النساء والأطفال، نتيجة زراعة الألغام الأرضية المضادة للأفراد وبأن اليمن هي الأعلى عالميا من حيث التلوث بالألغام الفردية.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع، برنامج "صدى الحياة" تواصل مع رئيس منظمة "سياج" لحماية الطفولة، أحمد القرشي، وقال لنا:

"إنهم طالبوا من خلال بيان رسمي محاسبة وملاحقة الجناة وهو واحد من أهم أركان العملية، فليس فقط تطهير الأراضي الزراعية الملوثة، وإنما الأخذ على يد الجاني، وبما أن الجاني حسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وخبراء وشهادات المتضررين هي الوحيدة التي تقوم بزراعة الألغام المضادة للأفراد، خصوصا أنه لا يتم العثور على هذه الألغام إلا من المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل الجيش التابع للحكونة اليمنية والتحالف، وبالتالي جماعة الحوثي متورطة بشكل حصري في زراعتها ويفترض ملاحقتهم ومحاسبتهم كجزء من حل المشكلة".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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