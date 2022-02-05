تعليم اللغات بطريقة الرسم

تعمل نغم منصور في مجالين: تدريس اللغة الروسية وتعليم مادة الفنون في مدارس مدينة حمص السورية. وقد استفادت من موهبة الرسم بأن استخدمت طريقة الرسم في تعليم الأطفال الحروف الأبجدية، كما تشارك نغم طلابها في معارضها بأعمال مشتركة وذلك لتشجيعهم وإظهار مواهبهم.لها مسيرة حافلة في الانجازات، إن كان على صعيد التعليم او الفنون، إلا أن فن النحت يبقى هو الأبرز في شخصية نغم الفنية، وقد استفادت نغم من فترة الإغلاقات العامة بسبب جائحة كورونا، وعبر الفضاء الإلكتروني كان لها مشاركات فنية عربية أثبتت أن الفن والإبداع ليس له حدود وأن لغة الفن هي لغة واحدة للجميع.التفاصيل في الملف الصوتي المرفقاعداد وتقديم لينا المتني
الفنانة السورية نغم حاتم منصور- نغم حاتم منصور فنانة تشكيلية ونحاته سورية رغم صغر سنها إلا أن لها مسيرة حافلة بالإنجازات والمعارض الفنية النحتية ومثلت بلادها في العديد من المحافل الدولية بالإضافة لمشاركاتها الواسعة في المعارض والمهرجات الفنية في سوريا.
تعمل نغم منصور في مجالين: تدريس اللغة الروسية وتعليم مادة الفنون في مدارس مدينة حمص السورية. وقد استفادت من موهبة الرسم بأن استخدمت طريقة الرسم في تعليم الأطفال الحروف الأبجدية، كما تشارك نغم طلابها في معارضها بأعمال مشتركة وذلك لتشجيعهم وإظهار مواهبهم.
لها مسيرة حافلة في الانجازات، إن كان على صعيد التعليم او الفنون، إلا أن فن النحت يبقى هو الأبرز في شخصية نغم الفنية، وقد استفادت نغم من فترة الإغلاقات العامة بسبب جائحة كورونا، وعبر الفضاء الإلكتروني كان لها مشاركات فنية عربية أثبتت أن الفن والإبداع ليس له حدود وأن لغة الفن هي لغة واحدة للجميع.
تقول الفنانة نغم منصور: "أن النحت هو أقدم الفنون التشكيلية الرئيسية وتعمل فيه كل القدرات البصرية والحسية باستخدام الأيادي وهناك دافع أثناء القيام بأي عمل مع المنحوتة، وهو الإحساس بالتوازن وتجسيد فكرة الحركة في كل قطعة نحتية تنقل أحاسيس ومشاعر الفنان إلى هذه المنحوتة".