إعلام أمريكي يتوقع سقوط كييف بعد 72 ساعة من "الغزو" الروسي المزعوم

وبحسب قناة "فوكس نيوز"، تناقش الدول الأوروبية أيضًا قضية إيواء اللاجئين، حيث تنطلق من افتراض أن "الأوكرانيين سوف يفرون إلى أجزاء أخرى من أوروبا".أعرب عدد من المشرعين عن قلقهم إزاء عدم تقديم الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية بسرعة كافية لأوكرانيا. ورداً على ذلك، أشار ممثلو الإدارة الأمريكية إلى أن روسيا يمكن أن تستخدم الشحنات الكبيرة من المساعدات العسكرية "كذريعة للغزو"، وفقا للقناة التلفزيونية.كما حضر جلسات إحاطة مع أعضاء الكونغرس وزير الخارجية أنطوني بلينكين، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ونائب وزير التجارة دون جريفز، ونائب وزير الخزانة والي أدييمو، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،) إيزابيل كولمان.
أعرب عدد من المشرعين عن قلقهم إزاء عدم تقديم الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية بسرعة كافية لأوكرانيا. ورداً على ذلك، أشار ممثلو الإدارة الأمريكية إلى أن روسيا يمكن أن تستخدم الشحنات الكبيرة من المساعدات العسكرية "كذريعة للغزو"، وفقا للقناة التلفزيونية.
كما حضر جلسات إحاطة مع أعضاء الكونغرس وزير الخارجية أنطوني بلينكين، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ونائب وزير التجارة دون جريفز، ونائب وزير الخزانة والي أدييمو، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،) إيزابيل كولمان.