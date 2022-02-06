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https://arabic.sputniknews.com/20220206/إعلام-أمريكي-يتوقع-سقوط-كييف-بعد-72-ساعة-من-الغزو-الروسي-المزعوم-1058090048.html
إعلام أمريكي يتوقع سقوط كييف بعد 72 ساعة من "الغزو" الروسي المزعوم
إعلام أمريكي يتوقع سقوط كييف بعد 72 ساعة من "الغزو" الروسي المزعوم
نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة تستعد لأزمة مهاجرين ولاجئين "كبيرة" مع تصاعد الوضع حول أوكرانيا. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T09:16+0000
2022-02-06T09:16+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وبحسب قناة "فوكس نيوز"، تناقش الدول الأوروبية أيضًا قضية إيواء اللاجئين، حيث تنطلق من افتراض أن "الأوكرانيين سوف يفرون إلى أجزاء أخرى من أوروبا".أعرب عدد من المشرعين عن قلقهم إزاء عدم تقديم الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية بسرعة كافية لأوكرانيا. ورداً على ذلك، أشار ممثلو الإدارة الأمريكية إلى أن روسيا يمكن أن تستخدم الشحنات الكبيرة من المساعدات العسكرية "كذريعة للغزو"، وفقا للقناة التلفزيونية.كما حضر جلسات إحاطة مع أعضاء الكونغرس وزير الخارجية أنطوني بلينكين، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ونائب وزير التجارة دون جريفز، ونائب وزير الخزانة والي أدييمو، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،) إيزابيل كولمان.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا

إعلام أمريكي يتوقع سقوط كييف بعد 72 ساعة من "الغزو" الروسي المزعوم

09:16 GMT 06.02.2022
© REUTERS / VYACHESLAV MADIYEVSKYYتعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في ضواحي خاركوف، أوكرانيا 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / VYACHESLAV MADIYEVSKYY
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نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة تستعد لأزمة مهاجرين ولاجئين "كبيرة" مع تصاعد الوضع حول أوكرانيا.
وبحسب قناة "فوكس نيوز"، تناقش الدول الأوروبية أيضًا قضية إيواء اللاجئين، حيث تنطلق من افتراض أن "الأوكرانيين سوف يفرون إلى أجزاء أخرى من أوروبا".

وفقًا لعدد من مصادر الكونغرس الأمريكي، أخبر الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أعضاء الكونغرس، أن العاصمة الأوكرانية، كييف، قد تسقط في غضون 72 ساعة في حالة حدوث "غزو روسي واسع النطاق".

أعرب عدد من المشرعين عن قلقهم إزاء عدم تقديم الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية بسرعة كافية لأوكرانيا. ورداً على ذلك، أشار ممثلو الإدارة الأمريكية إلى أن روسيا يمكن أن تستخدم الشحنات الكبيرة من المساعدات العسكرية "كذريعة للغزو"، وفقا للقناة التلفزيونية.
كما حضر جلسات إحاطة مع أعضاء الكونغرس وزير الخارجية أنطوني بلينكين، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ونائب وزير التجارة دون جريفز، ونائب وزير الخزانة والي أدييمو، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،) إيزابيل كولمان.
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