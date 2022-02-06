البرلمان العربي يرحب بقرار تجميد منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي

وجاء قرار القمة الأفريقية عقب انضمام إسرائيل في أغسطس/آب الماضي، للاتحاد بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية.وأكد البرلمان العربي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن هذا القرار "صحح الموقف السابق الفردي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وأن الدعم الأفريقي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لن ينضب ولن تنال منه أية محاولات للكيان الصهيوني، مثمنا جهود الدبلوماسية العربية لتصحيح هذا الموقف اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة".واختتم بيان البرلمان العربي بتثمين المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، وقراراته التي تؤكد دوما الدعم الثابت لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدالة وكرامة وحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.وفي وقت سابق، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، بقرار قمة الاتحاد الأفريقي تجميد عضوية إسرائيل بصفة مراقب لدى المنظمة، مشددا على أن هذا القرار يعد بمثابة "خطوة تصحيحية" تتسق مع المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية.
رحب البرلمان العربي بالقرار الذي اتخذته القمة الأفريقية، المنعقدة اليوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي.
وجاء قرار القمة الأفريقية عقب انضمام إسرائيل في أغسطس/آب الماضي، للاتحاد بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية.
وأكد البرلمان العربي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن هذا القرار "صحح الموقف السابق الفردي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وأن الدعم الأفريقي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لن ينضب ولن تنال منه أية محاولات للكيان الصهيوني، مثمنا جهود الدبلوماسية العربية لتصحيح هذا الموقف اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة".
وشدد البرلمان العربي في بيانه على أن "هذا القرار هو انتصار جديد للشعب الفلسطيني ودعما لقضيته العادلة وصموده ونضاله ضد المحتل الإسرائيلي المغتصب لأرضه "، على حد تعبير البيان.
واختتم بيان البرلمان العربي بتثمين المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، وقراراته التي تؤكد دوما الدعم الثابت لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدالة وكرامة وحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.
وفي وقت سابق، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، بقرار قمة الاتحاد الأفريقي تجميد عضوية إسرائيل بصفة مراقب لدى المنظمة، مشددا على أن هذا القرار يعد بمثابة "خطوة تصحيحية" تتسق مع المواقف التاريخية للاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية.