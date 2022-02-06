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https://arabic.sputniknews.com/20220206/البورصة-المصرية-تشهد-ارتفاعا-في-مؤشراتها-مع-بداية-تعاملات-اليوم-1058090173.html
البورصة المصرية تشهد ارتفاعا في مؤشراتها مع بداية تعاملات اليوم
البورصة المصرية تشهد ارتفاعا في مؤشراتها مع بداية تعاملات اليوم
شهدت البورصة المصرية ارتفاعا مع بداية تعاملات اليوم الأحد.‏ 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T09:19+0000
2022-02-06T09:19+0000
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وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة (EGX30) بنسبة 0.12 بالمئة إلى مستوى 11651 نقطة، بينما صعد مؤشر (EGX70 EWI) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04 بالمئة، وارتفع مؤشر (EGX100EWI) الأوسع نطاقا بنسبة 0.1 بالمئة، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.يشار إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة (EGX30) تراجع بنسبة 0.46 بالمئة إلى مستوى 11638 نقطة، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب.وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ناقش، يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماع مع عدد من الوزراء، برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الجاري 2022.وقال مدبولي "نستهدف طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الجاري، في ضوء خطتنا للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري".
https://arabic.sputniknews.com/20210602/what-is-Stock-exchange-1049136170.html
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أخبار مصر الآن, العالم العربي, مصر, أخبار البورصة, مؤشرات البورصة

البورصة المصرية تشهد ارتفاعا في مؤشراتها مع بداية تعاملات اليوم

09:19 GMT 06.02.2022
© YouTube.comالبورصة المصرية
البورصة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
البورصة المصرية
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شهدت البورصة المصرية ارتفاعا مع بداية تعاملات اليوم الأحد.‏
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة (EGX30) بنسبة 0.12 بالمئة إلى مستوى 11651 نقطة، بينما صعد مؤشر (EGX70 EWI) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04 بالمئة، وارتفع مؤشر (EGX100EWI) الأوسع نطاقا بنسبة 0.1 بالمئة، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.
البورصة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2021
ما هي البورصة؟ وكيف تستثمر في سوق الأسهم
2 يونيو 2021, 10:45 GMT
يشار إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة (EGX30) تراجع بنسبة 0.46 بالمئة إلى مستوى 11638 نقطة، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ناقش، يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماع مع عدد من الوزراء، برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الجاري 2022.
وقال مدبولي "نستهدف طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الجاري، في ضوء خطتنا للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري".
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