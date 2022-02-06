الخارجية الأمريكية: واشنطن مولت بالكامل صفقة طائرات "إف 16" للأردن

وأعلن قسم الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن الصفقة البالغ قيمتها غير نهائية 4.21 مليار دولار، ممولة من منحة التمويل العسكري الأجنبي.وأوضح قسم الشؤون السياسية والعسكرية أن هذه الصفقة للاستثمار تأتي في إطار تعزيز شريك حيوي للولايات المتحدة.وفي الأردن، أكدت مصادر أنه لن تدفع الحكومة أو القوات المسلحة أو سلاح الجو الملكي أو أي جهة حكومية أردنية أي مبلغ لتمويل هذه الصفقة كونها ممولة من الجانب الأمريكي بالكامل.
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن صفقة طائرات "إف 16" التي وافقت على بيعها للأردن ممولة بالكامل من الحكومة الأمريكية.
وأعلن قسم الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن الصفقة البالغ قيمتها غير نهائية 4.21 مليار دولار، ممولة من منحة التمويل العسكري الأجنبي.
This proposed sale is being financed entirely through @StateDeptPM's Foreign Military Financing grant assistance -- a smart @USForeignAssist investment in strengthening a vital U.S. partner on a wide range of regional security issues. 🇺🇸🇯🇴