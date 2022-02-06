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الخارجية الأمريكية: واشنطن مولت بالكامل صفقة طائرات "إف 16" للأردن
الخارجية الأمريكية: واشنطن مولت بالكامل صفقة طائرات "إف 16" للأردن
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن صفقة طائرات "إف 16" التي وافقت على بيعها للأردن ممولة بالكامل من الحكومة الأمريكية. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T07:55+0000
2022-02-06T07:55+0000
أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأعلن قسم الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن الصفقة البالغ قيمتها غير نهائية 4.21 مليار دولار، ممولة من منحة التمويل العسكري الأجنبي.وأوضح قسم الشؤون السياسية والعسكرية أن هذه الصفقة للاستثمار تأتي في إطار تعزيز شريك حيوي للولايات المتحدة.وفي الأردن، أكدت مصادر أنه لن تدفع الحكومة أو القوات المسلحة أو سلاح الجو الملكي أو أي جهة حكومية أردنية أي مبلغ لتمويل هذه الصفقة كونها ممولة من الجانب الأمريكي بالكامل.
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية: واشنطن مولت بالكامل صفقة طائرات "إف 16" للأردن

07:55 GMT 06.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن صفقة طائرات "إف 16" التي وافقت على بيعها للأردن ممولة بالكامل من الحكومة الأمريكية.
وأعلن قسم الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن الصفقة البالغ قيمتها غير نهائية 4.21 مليار دولار، ممولة من منحة التمويل العسكري الأجنبي.
وأوضح قسم الشؤون السياسية والعسكرية أن هذه الصفقة للاستثمار تأتي في إطار تعزيز شريك حيوي للولايات المتحدة.
وفي الأردن، أكدت مصادر أنه لن تدفع الحكومة أو القوات المسلحة أو سلاح الجو الملكي أو أي جهة حكومية أردنية أي مبلغ لتمويل هذه الصفقة كونها ممولة من الجانب الأمريكي بالكامل.
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