القضاء العراقي يحمل أجهزة الأمن مسؤولية اغتيال قاض في ميسان

جاء هذا في وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، بحسب موقع "السومرية نيوز".وقال البيان إن المجلس يدين ويستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الجبان المرتكب من عصابات الغدر والإجرام في محافظة ميسان في الخامس من الشهر الجاري والذي أودى بحياة القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي.وأشار البيان إلى أن الساعدي معروف بكفاءته وشجاعته في التصدي لهذه العصابات الخارجة عن القانون.وحمل المجلس جميع الأجهزة الأمنية وقيادة العمليات المشتركة في المحافظة المسؤولية الكاملة حيال "تقصيرها الواضح في القيام بواجباتها المناطة بها".ومن المقرر أن تكلف لجنة قضائية خاصة بالتحقيق في المعلومات الأولية التي تشير إلى تقصير متعمد في اتخاذ الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها للحفاظ على أمن المحافظة والمواطنين.وطالب مجلس القائد العام للقوات المسلحة لإعادة النظر في القيادات والاشخاص المكلفين بمهام حفظ الأمن سواء في قيادة العمليات أم في الاجهزة الامنية لإعادة فرض سلطة القانون.