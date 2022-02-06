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القضاء العراقي يحمل أجهزة الأمن مسؤولية اغتيال قاض في ميسان
القضاء العراقي يحمل أجهزة الأمن مسؤولية اغتيال قاض في ميسان
ندد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، بواقعة اغتيال قاض في محافظة ميسان. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T06:40+0000
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العراق
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جاء هذا في وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، بحسب موقع "السومرية نيوز".وقال البيان إن المجلس يدين ويستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الجبان المرتكب من عصابات الغدر والإجرام في محافظة ميسان في الخامس من الشهر الجاري والذي أودى بحياة القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي.وأشار البيان إلى أن الساعدي معروف بكفاءته وشجاعته في التصدي لهذه العصابات الخارجة عن القانون.وحمل المجلس جميع الأجهزة الأمنية وقيادة العمليات المشتركة في المحافظة المسؤولية الكاملة حيال "تقصيرها الواضح في القيام بواجباتها المناطة بها".ومن المقرر أن تكلف لجنة قضائية خاصة بالتحقيق في المعلومات الأولية التي تشير إلى تقصير متعمد في اتخاذ الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها للحفاظ على أمن المحافظة والمواطنين.وطالب مجلس القائد العام للقوات المسلحة لإعادة النظر في القيادات والاشخاص المكلفين بمهام حفظ الأمن سواء في قيادة العمليات أم في الاجهزة الامنية لإعادة فرض سلطة القانون.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/الصراع-الأمريكي-الإيراني-في-العراق--من-سيملك-زمام-المشهد-السياسي-في-بغداد-1058077106.html
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العراق

القضاء العراقي يحمل أجهزة الأمن مسؤولية اغتيال قاض في ميسان

06:40 GMT 06.02.2022
© REUTERS / Wissm Al-Okiliأفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019
أفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / Wissm Al-Okili
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ندد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، بواقعة اغتيال قاض في محافظة ميسان.
جاء هذا في وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، بحسب موقع "السومرية نيوز".
قوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم داعش في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
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أمس, 20:27 GMT
وقال البيان إن المجلس يدين ويستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الجبان المرتكب من عصابات الغدر والإجرام في محافظة ميسان في الخامس من الشهر الجاري والذي أودى بحياة القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي.
وأشار البيان إلى أن الساعدي معروف بكفاءته وشجاعته في التصدي لهذه العصابات الخارجة عن القانون.
وحمل المجلس جميع الأجهزة الأمنية وقيادة العمليات المشتركة في المحافظة المسؤولية الكاملة حيال "تقصيرها الواضح في القيام بواجباتها المناطة بها".
ومن المقرر أن تكلف لجنة قضائية خاصة بالتحقيق في المعلومات الأولية التي تشير إلى تقصير متعمد في اتخاذ الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها للحفاظ على أمن المحافظة والمواطنين.
وطالب مجلس القائد العام للقوات المسلحة لإعادة النظر في القيادات والاشخاص المكلفين بمهام حفظ الأمن سواء في قيادة العمليات أم في الاجهزة الامنية لإعادة فرض سلطة القانون.
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