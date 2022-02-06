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القوات المسلحة الهندية تطلب دفعة أخرى من صواريخ "كونكورس-إم" الروسية
القوات المسلحة الهندية تطلب دفعة أخرى من صواريخ "كونكورس-إم" الروسية
لا تزال الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات "كونكورس-إم" في خدمة العديد من جيوش العالم. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T07:33+0000
2022-02-06T07:33+0000
رصد عسكري
أخبار الهند اليوم
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على سبيل المثال، بينت فاعليتها بشكل جيد خلال الأعمال القتالية في سوريا، حيث لم يدمر مقاتلو القوات السورية بمساعدتها المعدات فحسب، بل دمروا أيضًا تحصينات العدو وقواه البشرية وأطقم الصواريخ المضادة للدبابات.يتم تقييم هذا السلاح الروسي بسبب بساطته النسبية وموثوقيته وسعره المنخفض وخصائصه عالية الأداء إلى حد ما، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".تم تجهيز الصواريخ المضادة للدبابات برؤوس حربية ترادفية قادرة على اختراق ما يصل إلى 800 ملم من الدروع المتجانسة خلف الحماية التكتيكية.نطاق التطبيق من 75 مترًا إلى 4000 مترًا خلال النهار وما يصل إلى 3500 مترًا في الليل باستخدام أجهزة التصوير الحراري القياسية.كتلة الصاروخ في حاوية النقل والإطلاق 27.4 كغ، بدونها - 17 كغ. متوسط ​​سرعة طيران الصاروخ هو 208 م / ث.من المعروف أن هذه الصواريخ تم إنتاجها بموجب ترخيص في الهند. يتم تضمينها في حمولة ذخيرة مركبات المشاة القتالية بي إم بي-2، ويتم إطلاقها مباشرة من قاذفات محمولة.وفقًا لشركة Bharat Dynamics Limited الهندية (BDL)، فقد وقعت عقدًا جديدًا مع القوات المسلحة في البلاد لتزويدهم بالدفعة التالية من هذه الصواريخ المضادة للدبابات. لم يتم الإبلاغ عن عدد الصواريخ التي سيتم شراؤها، ولكن، وفقًا للمصادر المحلية، ستكون فترة التسليم ثلاث سنوات.
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رصد عسكري, أخبار الهند اليوم

القوات المسلحة الهندية تطلب دفعة أخرى من صواريخ "كونكورس-إم" الروسية

07:33 GMT 06.02.2022
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تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk
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لا تزال الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات "كونكورس-إم" في خدمة العديد من جيوش العالم.
على سبيل المثال، بينت فاعليتها بشكل جيد خلال الأعمال القتالية في سوريا، حيث لم يدمر مقاتلو القوات السورية بمساعدتها المعدات فحسب، بل دمروا أيضًا تحصينات العدو وقواه البشرية وأطقم الصواريخ المضادة للدبابات.
يتم تقييم هذا السلاح الروسي بسبب بساطته النسبية وموثوقيته وسعره المنخفض وخصائصه عالية الأداء إلى حد ما، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
تم تجهيز الصواريخ المضادة للدبابات برؤوس حربية ترادفية قادرة على اختراق ما يصل إلى 800 ملم من الدروع المتجانسة خلف الحماية التكتيكية.
نطاق التطبيق من 75 مترًا إلى 4000 مترًا خلال النهار وما يصل إلى 3500 مترًا في الليل باستخدام أجهزة التصوير الحراري القياسية.
كتلة الصاروخ في حاوية النقل والإطلاق 27.4 كغ، بدونها - 17 كغ. متوسط ​​سرعة طيران الصاروخ هو 208 م / ث.
من المعروف أن هذه الصواريخ تم إنتاجها بموجب ترخيص في الهند. يتم تضمينها في حمولة ذخيرة مركبات المشاة القتالية بي إم بي-2، ويتم إطلاقها مباشرة من قاذفات محمولة.
وفقًا لشركة Bharat Dynamics Limited الهندية (BDL)، فقد وقعت عقدًا جديدًا مع القوات المسلحة في البلاد لتزويدهم بالدفعة التالية من هذه الصواريخ المضادة للدبابات. لم يتم الإبلاغ عن عدد الصواريخ التي سيتم شراؤها، ولكن، وفقًا للمصادر المحلية، ستكون فترة التسليم ثلاث سنوات.
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