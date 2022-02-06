https://arabic.sputniknews.com/20220206/المرشحة-الرئاسية-لوبان-تعلن-رغبتها-في-سحب-فرنسا-من-الناتو-1058085117.html

المرشحة الرئاسية لوبان تعلن رغبتها في سحب فرنسا من الناتو

المرشحة الرئاسية لوبان تعلن رغبتها في سحب فرنسا من الناتو

تعهدت المرشحة الرئاسية الفرنسية، زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان، بأنها ستسحب فرنسا من الناتو في حالة فوزها. 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T06:47+0000

2022-02-06T06:47+0000

2022-02-06T07:03+0000

العالم

أخبار فرنسا

الناتو

مارين لوبان

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أوضحت زعيمة الجبهة الوطنية، أنه يجب القيام بذلك حتى لا يجر أحد آخر فرنسا إلى "صراعات خارجية". بالإضافة إلى ذلك، فهي تعتقد أن الدولة نفسها يجب أن تضمن حماية نفسها ومواطنيها، وفقًا لتقارير Le Figaro.وبحسب السياسية، يجب على فرنسا التأكد من أن صوتها مسموع في الساحة الدولية، بما في ذلك من خلال مقعدها في مجلس الأمن الدولي. وشددت على أن باريس لا تنوي مشاركة هذا "الامتياز" مع أحد.كما أشارت إلى فكرتها حول إصلاح الاتحاد الأوروبي وتحويله إلى تحالف الدول الأوروبية والذي ينبغي، في رأيها، أن يقوم على أساس سيادة الشعوب. وفي حديثها عن التحالف الجديد في يناير/كانون الثاني، دعت لوبان، على وجه الخصوص، إلى استعادة السيطرة الدائمة على حدود الدول وسحب المنتجات الزراعية من اتفاقيات التجارة الحرة.كانت لوبان قد تعهد بسحب فرنسا من الناتو خلال السباق الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية السابقة لعام 2017. حينها قالت في مقابلة مع صحيفة "ديموقراطية" اليونانية، إن التحالف تأسس في مواجهة خطر توسع الاتحاد السوفيتي، لكن هذا الاتحاد لم يعد موجودًا، وتعتقد أن الكتلة ليست ضرورية الآن. تعتقد لوبان أيضًا أن الولايات المتحدة تدعم وجود الناتو من أجل تحقيق أهدافها في أوروبا.

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العالم, أخبار فرنسا , الناتو, مارين لوبان