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المرشحة الرئاسية لوبان تعلن رغبتها في سحب فرنسا من الناتو
المرشحة الرئاسية لوبان تعلن رغبتها في سحب فرنسا من الناتو
تعهدت المرشحة الرئاسية الفرنسية، زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان، بأنها ستسحب فرنسا من الناتو في حالة فوزها. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T06:47+0000
2022-02-06T07:03+0000
العالم
أخبار فرنسا
الناتو
مارين لوبان
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أوضحت زعيمة الجبهة الوطنية، أنه يجب القيام بذلك حتى لا يجر أحد آخر فرنسا إلى "صراعات خارجية". بالإضافة إلى ذلك، فهي تعتقد أن الدولة نفسها يجب أن تضمن حماية نفسها ومواطنيها، وفقًا لتقارير Le Figaro.وبحسب السياسية، يجب على فرنسا التأكد من أن صوتها مسموع في الساحة الدولية، بما في ذلك من خلال مقعدها في مجلس الأمن الدولي. وشددت على أن باريس لا تنوي مشاركة هذا "الامتياز" مع أحد.كما أشارت إلى فكرتها حول إصلاح الاتحاد الأوروبي وتحويله إلى تحالف الدول الأوروبية والذي ينبغي، في رأيها، أن يقوم على أساس سيادة الشعوب. وفي حديثها عن التحالف الجديد في يناير/كانون الثاني، دعت لوبان، على وجه الخصوص، إلى استعادة السيطرة الدائمة على حدود الدول وسحب المنتجات الزراعية من اتفاقيات التجارة الحرة.كانت لوبان قد تعهد بسحب فرنسا من الناتو خلال السباق الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية السابقة لعام 2017. حينها قالت في مقابلة مع صحيفة "ديموقراطية" اليونانية، إن التحالف تأسس في مواجهة خطر توسع الاتحاد السوفيتي، لكن هذا الاتحاد لم يعد موجودًا، وتعتقد أن الكتلة ليست ضرورية الآن. تعتقد لوبان أيضًا أن الولايات المتحدة تدعم وجود الناتو من أجل تحقيق أهدافها في أوروبا.
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العالم, أخبار فرنسا , الناتو, مارين لوبان

المرشحة الرئاسية لوبان تعلن رغبتها في سحب فرنسا من الناتو

06:47 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 07:03 GMT 06.02.2022)
© REUTERS / CHARLES PLATIAUمارين لوبان
مارين لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
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تعهدت المرشحة الرئاسية الفرنسية، زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان، بأنها ستسحب فرنسا من الناتو في حالة فوزها.
أوضحت زعيمة الجبهة الوطنية، أنه يجب القيام بذلك حتى لا يجر أحد آخر فرنسا إلى "صراعات خارجية". بالإضافة إلى ذلك، فهي تعتقد أن الدولة نفسها يجب أن تضمن حماية نفسها ومواطنيها، وفقًا لتقارير Le Figaro.

وتعتقد أنه من الضروري الانسحاب من القيادة المشتركة لحلف شمال الأطلسي حتى لا تنجر فرنسا إلى صراعات غريبة عنها. وأضافت أنه: "لا يمكن تفويض الدفاع عن وطننا ومصالحنا الحيوية لأحد".

وبحسب السياسية، يجب على فرنسا التأكد من أن صوتها مسموع في الساحة الدولية، بما في ذلك من خلال مقعدها في مجلس الأمن الدولي. وشددت على أن باريس لا تنوي مشاركة هذا "الامتياز" مع أحد.
كما أشارت إلى فكرتها حول إصلاح الاتحاد الأوروبي وتحويله إلى تحالف الدول الأوروبية والذي ينبغي، في رأيها، أن يقوم على أساس سيادة الشعوب. وفي حديثها عن التحالف الجديد في يناير/كانون الثاني، دعت لوبان، على وجه الخصوص، إلى استعادة السيطرة الدائمة على حدود الدول وسحب المنتجات الزراعية من اتفاقيات التجارة الحرة.
كانت لوبان قد تعهد بسحب فرنسا من الناتو خلال السباق الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية السابقة لعام 2017. حينها قالت في مقابلة مع صحيفة "ديموقراطية" اليونانية، إن التحالف تأسس في مواجهة خطر توسع الاتحاد السوفيتي، لكن هذا الاتحاد لم يعد موجودًا، وتعتقد أن الكتلة ليست ضرورية الآن. تعتقد لوبان أيضًا أن الولايات المتحدة تدعم وجود الناتو من أجل تحقيق أهدافها في أوروبا.
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