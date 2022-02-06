https://arabic.sputniknews.com/20220206/باحثون-ألمان-يربون-الخنازير-لإجراء-عمليات-زرع-القلب-في-الجسم-البشري-1058095657.html

باحثون ألمان يربون الخنازير لإجراء عمليات زرع القلب في الجسم البشري

باحثون ألمان يربون الخنازير لإجراء عمليات زرع القلب في الجسم البشري

يخطط العلماء الألمان لاستنساخ الخنازير المعدلة وراثيًا ثم تكاثرها هذا العام لتكون بمثابة متبرع قلوب للبشر، استنادًا إلى نسخة أبسط من حيوان هندسي في الولايات... 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T11:06+0000

2022-02-06T11:06+0000

2022-02-06T11:06+0000

العالم

أخبار ألمانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104085/58/1040855878_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_91159e50ad48164db149bdbab0b6fe17.jpg

وقال إيكهارد وولف، العالم في جامعة لودفيج ماكسيميليانز (LMU) في ميونيخ، إن فريقه يهدف إلى جعل الأنواع الجديدة، المعدلة من سلالة جزيرة أوكلاند، جاهزة لتجارب الزرع بحلول عام 2025، وفق صحيفة "ذا غاردين" البريطانية.كما أكد العالم الألماني أن فريقه سيستخدم تقنية استنساخ غير فعالة لتوليد "الحيوانات المؤسسة" فقط ، والتي سيتم من خلالها تربية الأجيال المتماثلة وراثيا في المستقبل.وتابع "يجب أن يولد الجيل الأول من هذا النوع هذا العام، وسيتم اختبار قلوبهم في قرود البابون قبل أن يسعى الفريق للحصول على الموافقة على تجربة سريرية بشرية في غضون عامين أو ثلاثة أعوام".ويقول أنصار وولف إن المتبرعين بالحيوانات يمكن أن يساعدوا في تقصير تلك القائمة، لكن المعارضين يقولون إن التكنولوجيا تتغلب على حقوق الحيوانات وتهين الخنازير بشكل فعال إلى مكانة مصانع الأعضاء بينما تموت القرود المستخدمة في تجارب الزرع من المعاناة.وتُستخدم عمليات الزرع للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بفشل عضوي وليس لديهم خيارات علاج أخرى، وهي قائمة انتظار بلغ عددها حوالي 8.500 شخص في ألمانيا في نهاية عام 2021، وفقا لبيانات من مؤسسة زراعة الأعضاء في البلاد.تأتي هذه الخطوة العلمية بعد الإعلان، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن أول مريض في العالم يخضع لعملية زرع قلب من خنزير معدل وراثيا.ويتشابه تشريح ووظائف قلب الخنازير مع تشريح ووظائف قلب البشر، لذا يتم استخدامها كنماذج لتطوير علاجات جديدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220120/بعد-القلب-زرع-كلية-خنزير-في-جسد-إنسان-لأول-مرة-1056769070.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار ألمانيا