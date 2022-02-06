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https://arabic.sputniknews.com/20220206/باحثون-ألمان-يربون-الخنازير-لإجراء-عمليات-زرع-القلب-في-الجسم-البشري-1058095657.html
باحثون ألمان يربون الخنازير لإجراء عمليات زرع القلب في الجسم البشري
باحثون ألمان يربون الخنازير لإجراء عمليات زرع القلب في الجسم البشري
يخطط العلماء الألمان لاستنساخ الخنازير المعدلة وراثيًا ثم تكاثرها هذا العام لتكون بمثابة متبرع قلوب للبشر، استنادًا إلى نسخة أبسط من حيوان هندسي في الولايات... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T11:06+0000
2022-02-06T11:06+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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وقال إيكهارد وولف، العالم في جامعة لودفيج ماكسيميليانز (LMU) في ميونيخ، إن فريقه يهدف إلى جعل الأنواع الجديدة، المعدلة من سلالة جزيرة أوكلاند، جاهزة لتجارب الزرع بحلول عام 2025، وفق صحيفة "ذا غاردين" البريطانية.كما أكد العالم الألماني أن فريقه سيستخدم تقنية استنساخ غير فعالة لتوليد "الحيوانات المؤسسة" فقط ، والتي سيتم من خلالها تربية الأجيال المتماثلة وراثيا في المستقبل.وتابع "يجب أن يولد الجيل الأول من هذا النوع هذا العام، وسيتم اختبار قلوبهم في قرود البابون قبل أن يسعى الفريق للحصول على الموافقة على تجربة سريرية بشرية في غضون عامين أو ثلاثة أعوام".ويقول أنصار وولف إن المتبرعين بالحيوانات يمكن أن يساعدوا في تقصير تلك القائمة، لكن المعارضين يقولون إن التكنولوجيا تتغلب على حقوق الحيوانات وتهين الخنازير بشكل فعال إلى مكانة مصانع الأعضاء بينما تموت القرود المستخدمة في تجارب الزرع من المعاناة.وتُستخدم عمليات الزرع للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بفشل عضوي وليس لديهم خيارات علاج أخرى، وهي قائمة انتظار بلغ عددها حوالي 8.500 شخص في ألمانيا في نهاية عام 2021، وفقا لبيانات من مؤسسة زراعة الأعضاء في البلاد.تأتي هذه الخطوة العلمية بعد الإعلان، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن أول مريض في العالم يخضع لعملية زرع قلب من خنزير معدل وراثيا.ويتشابه تشريح ووظائف قلب الخنازير مع تشريح ووظائف قلب البشر، لذا يتم استخدامها كنماذج لتطوير علاجات جديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/بعد-القلب-زرع-كلية-خنزير-في-جسد-إنسان-لأول-مرة-1056769070.html
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العالم, أخبار ألمانيا

باحثون ألمان يربون الخنازير لإجراء عمليات زرع القلب في الجسم البشري

11:06 GMT 06.02.2022
CC0 / pixabay.com / عملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
CC0 / pixabay.com /
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يخطط العلماء الألمان لاستنساخ الخنازير المعدلة وراثيًا ثم تكاثرها هذا العام لتكون بمثابة متبرع قلوب للبشر، استنادًا إلى نسخة أبسط من حيوان هندسي في الولايات المتحدة تم استخدامه الشهر الماضي في أول عملية زرع من خنزير إلى إنسان في العالم.
وقال إيكهارد وولف، العالم في جامعة لودفيج ماكسيميليانز (LMU) في ميونيخ، إن فريقه يهدف إلى جعل الأنواع الجديدة، المعدلة من سلالة جزيرة أوكلاند، جاهزة لتجارب الزرع بحلول عام 2025، وفق صحيفة "ذا غاردين" البريطانية.

وأضاف وولف، الذي أثار عمله جدلا محتدما في بلد به أحد أدنى معدلات التبرع بالأعضاء في أوروبا وحركة قوية لحقوق الحيوان: "مفهومنا هو المضي قدما في نموذج أبسط، أي مع خمسة تعديلات جينية".

كما أكد العالم الألماني أن فريقه سيستخدم تقنية استنساخ غير فعالة لتوليد "الحيوانات المؤسسة" فقط ، والتي سيتم من خلالها تربية الأجيال المتماثلة وراثيا في المستقبل.
وتابع "يجب أن يولد الجيل الأول من هذا النوع هذا العام، وسيتم اختبار قلوبهم في قرود البابون قبل أن يسعى الفريق للحصول على الموافقة على تجربة سريرية بشرية في غضون عامين أو ثلاثة أعوام".
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ويقول أنصار وولف إن المتبرعين بالحيوانات يمكن أن يساعدوا في تقصير تلك القائمة، لكن المعارضين يقولون إن التكنولوجيا تتغلب على حقوق الحيوانات وتهين الخنازير بشكل فعال إلى مكانة مصانع الأعضاء بينما تموت القرود المستخدمة في تجارب الزرع من المعاناة.
وتُستخدم عمليات الزرع للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بفشل عضوي وليس لديهم خيارات علاج أخرى، وهي قائمة انتظار بلغ عددها حوالي 8.500 شخص في ألمانيا في نهاية عام 2021، وفقا لبيانات من مؤسسة زراعة الأعضاء في البلاد.
تأتي هذه الخطوة العلمية بعد الإعلان، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن أول مريض في العالم يخضع لعملية زرع قلب من خنزير معدل وراثيا.
ويتشابه تشريح ووظائف قلب الخنازير مع تشريح ووظائف قلب البشر، لذا يتم استخدامها كنماذج لتطوير علاجات جديدة.
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