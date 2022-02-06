الشوط الأول... مباراة مصر 0 والسنغال 0 في نهائي أمم أفريقيا

19:28 GMT 06.02.2022
عرضية من ساديو ماني وانقاذ من الونش
19:25 GMT 06.02.2022
بعد 25 دقيقة من بداية المباراة، التعادل بلا أهداف بين مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا
19:24 GMT 06.02.2022
الاستحواذ السنغال 59% - 41% مصر
19:24 GMT 06.02.2022
كيروش يتابع المباراة من المدرجات تنفيذا لعقوبة الإيقاف من الاتحاد الأفريقي
19:22 GMT 06.02.2022
هجومية خطيرة عن طريق إسماعيلا سار الذي أرسل كرة عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع وتحولت مباشرة إلى رمية تماس
19:22 GMT 06.02.2022
بطاقة صفراء من نصيب نامبالي ميندي لاعب السنغال
19:21 GMT 06.02.2022
تبادل الكرة بين لاعبي الدفاع في منتخب مصر
19:14 GMT 06.02.2022
عرضية من صلاح ورأسية من الونش ولكن سهلة في يد ميندي
19:12 GMT 06.02.2022
19:11 GMT 06.02.2022
19:10 GMT 06.02.2022
لاعبو السنغال وكرات متبادلة وسط ملعب المباراة
19:08 GMT 06.02.2022
أبو جبل يتألق ويتصدى لركلة جزاء من ساديو ماني
19:02 GMT 06.02.2022
انطلاق مبارة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021
19:01 GMT 06.02.2022
دقيقة حداد من لاعبي منتخب مصر والسنغال على روح الطفل المغربي ريان قبل بداية نهائي أمم إفريقي
18:57 GMT 06.02.2022
دقائق وتبدأ المباراة النهائية بين مصر والسنغال في نهائي أفريقيا
18:56 GMT 06.02.2022
ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، عمره 29 عاما، ولعب 80 مباراة دولية، وأحرز 26 هدفا.
18:56 GMT 06.02.2022
نجم منتخب مصر محمد صلاح عمره الآن 29 عاما، لعب 78 مباراة دولية وأحرز 45 هدفا
18:47 GMT 06.02.2022
السنغال لم تحصل على كأس الأمم الأفريقية من قبل
18:44 GMT 06.02.2022
حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمد عبد المنعم - إمام عاشور، خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - حمدي فتحي، خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح
18:40 GMT 06.02.2022
مصر حصلت على كأس الأمم الأفريقية 7 مرات من قبل