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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/بث-مباشر-مباراة-مصر-0-والسنغال-0-في-نهائي-أمم-أفريقيا-1058112404.html
الشوط الأول... مباراة مصر 0 والسنغال 0 في نهائي أمم أفريقيا
الشوط الأول... مباراة مصر 0 والسنغال 0 في نهائي أمم أفريقيا
تبدأ في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T18:08+0000
2022-02-06T19:03+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
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أبو جبل يقود منتخب مصر لنهائي كأس أمم أفريقيا ويطيح بالكاميرون 3 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي

الشوط الأول... مباراة مصر 0 والسنغال 0 في نهائي أمم أفريقيا

18:08 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 19:03 GMT 06.02.2022)
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يتبع
تبدأ في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
19:28 GMT 06.02.2022
عرضية من ساديو ماني وانقاذ من الونش
19:25 GMT 06.02.2022
بعد 25 دقيقة من بداية المباراة، التعادل بلا أهداف بين مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا
19:24 GMT 06.02.2022
الاستحواذ السنغال 59% - 41% مصر
19:24 GMT 06.02.2022
كيروش يتابع المباراة من المدرجات تنفيذا لعقوبة الإيقاف من الاتحاد الأفريقي
19:22 GMT 06.02.2022
هجومية خطيرة عن طريق إسماعيلا سار الذي أرسل كرة عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع وتحولت مباشرة إلى رمية تماس
19:22 GMT 06.02.2022
بطاقة صفراء من نصيب نامبالي ميندي لاعب السنغال
19:21 GMT 06.02.2022
تبادل الكرة بين لاعبي الدفاع في منتخب مصر
19:14 GMT 06.02.2022
عرضية من صلاح ورأسية من الونش ولكن سهلة في يد ميندي
19:12 GMT 06.02.2022
19:11 GMT 06.02.2022
19:10 GMT 06.02.2022
لاعبو السنغال وكرات متبادلة وسط ملعب المباراة
19:08 GMT 06.02.2022
أبو جبل يتألق ويتصدى لركلة جزاء من ساديو ماني
19:02 GMT 06.02.2022
انطلاق مبارة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021
19:01 GMT 06.02.2022
دقيقة حداد من لاعبي منتخب مصر والسنغال على روح الطفل المغربي ريان قبل بداية نهائي أمم إفريقي
18:57 GMT 06.02.2022
دقائق وتبدأ المباراة النهائية بين مصر والسنغال في نهائي أفريقيا
18:56 GMT 06.02.2022
ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، عمره 29 عاما، ولعب 80 مباراة دولية، وأحرز 26 هدفا.
18:56 GMT 06.02.2022
نجم منتخب مصر محمد صلاح عمره الآن 29 عاما، لعب 78 مباراة دولية وأحرز 45 هدفا
18:47 GMT 06.02.2022
السنغال لم تحصل على كأس الأمم الأفريقية من قبل
18:44 GMT 06.02.2022
حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمد عبد المنعم - إمام عاشور، خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - حمدي فتحي، خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح
18:40 GMT 06.02.2022
مصر حصلت على كأس الأمم الأفريقية 7 مرات من قبل
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