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تظاهرة في مينابوليس احتجاجا على قتل الشرطة الأمريكية لشاب أسود
تظاهرة في مينابوليس احتجاجا على قتل الشرطة الأمريكية لشاب أسود
شارك مئات الأشخاص بتظاهرة في شوارع وسط مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، احتجاجا على قتل الشرطة لشاب أسود يدعى أمير لوك. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T07:12+0000
2022-02-06T07:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جريمة قتل
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ويوم السبت تجمع الحشد الغاضب ولكن السلمي أمام مقر الحكومة في أكبر مدينة في مينيسوتا، مرددين اسم لوك وشعار "لا عدالة، لا سلام".تأتي التظاهرة بعد ثلاثة أيام من إطلاق الشرطة الأمريكية الرصاص على لوك البالغ من العمر 22 عاما أثناء جلوسه على أريكته.وفي يوم لاحق لمقتله أذاعت الشرطة لقطات مصورة للمداهمة تظهر أن لوك كان يحمل مسدسا لدى إزاحته الغطاء على أريكته بعد أن أيقظه أفراد الشرطة قبل لحظات من مقتله.وقالت الشرطة إن أفرادها كانوا ينفذون أمر تفتيش "مفاجيء" يسمح لهم بدخول المنازل دون تنبيه قاطنيها أولا أو الإعلان عن وجودهم.وتم إصدار هذا الأمر فيما يتعلق بتحقيق في جريمة قتل قاده محققون من إدارة شرطة سانت بول المجاورة. ولم يُذكر اسم لوك في هذا الأمر وأقرت شرطة مينابوليس أنه من غير الواضح كيف أو ما إذا كان على صلة بهذا التحقيق.
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الولايات المتحدة الأمريكية, جريمة قتل

تظاهرة في مينابوليس احتجاجا على قتل الشرطة الأمريكية لشاب أسود

07:12 GMT 06.02.2022
© REUTERS / Eduardo Munozإدانة الشرطي السابق الأمريكي تشوفين بقتل المواطن جورج فلويد من أصل أفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية 20 أبريل 2021
إدانة الشرطي السابق الأمريكي تشوفين بقتل المواطن جورج فلويد من أصل أفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية 20 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / Eduardo Munoz
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شارك مئات الأشخاص بتظاهرة في شوارع وسط مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، احتجاجا على قتل الشرطة لشاب أسود يدعى أمير لوك.
ويوم السبت تجمع الحشد الغاضب ولكن السلمي أمام مقر الحكومة في أكبر مدينة في مينيسوتا، مرددين اسم لوك وشعار "لا عدالة، لا سلام".
احتجاجات واسعة على مقتل شاب (جورج فلويد) تحت ركبة شرطي أمريكي في مدينة منيابولس، ولاية مينيسوتا، الولايات المتحدة 27 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2020
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30 مايو 2020, 19:10 GMT
تأتي التظاهرة بعد ثلاثة أيام من إطلاق الشرطة الأمريكية الرصاص على لوك البالغ من العمر 22 عاما أثناء جلوسه على أريكته.
وفي يوم لاحق لمقتله أذاعت الشرطة لقطات مصورة للمداهمة تظهر أن لوك كان يحمل مسدسا لدى إزاحته الغطاء على أريكته بعد أن أيقظه أفراد الشرطة قبل لحظات من مقتله.
وقالت الشرطة إن أفرادها كانوا ينفذون أمر تفتيش "مفاجيء" يسمح لهم بدخول المنازل دون تنبيه قاطنيها أولا أو الإعلان عن وجودهم.
وتم إصدار هذا الأمر فيما يتعلق بتحقيق في جريمة قتل قاده محققون من إدارة شرطة سانت بول المجاورة. ولم يُذكر اسم لوك في هذا الأمر وأقرت شرطة مينابوليس أنه من غير الواضح كيف أو ما إذا كان على صلة بهذا التحقيق.
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