https://arabic.sputniknews.com/20220206/غالي-يعبر-عن-قلقه-إزاء-التطورات-المتلاحقة-والخطيرة-في-الصحراء-الغربية-1058084473.html

غالي يعبر عن قلقه إزاء التطورات المتلاحقة والخطيرة في الصحراء الغربية

غالي يعبر عن قلقه إزاء التطورات المتلاحقة والخطيرة في الصحراء الغربية

عبر الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، عن القلق والانشغال إزاء التطورات المتلاحقة والخطيرة في الصحراء الغربية، التي أعقبت الثالث عشر من نوفمبر 2020 06.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-06T06:28+0000

2022-02-06T06:28+0000

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جاءت تصريحات غالي في كلمة ألقاها أمام القادة الأفارقة خلال أعمال القمة الـ 35 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي خلال مناقشة تقرير مجلس السلم والأمن الأفريقي، بحسب ما نقلته "وكالة الأنباء الصحراوية".وتابع غالي: "كل ذلك رغم أن الوضع القانوني للصحراء الغربية يزداد وضوحاً كل يوم، وتعزز بقرار محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2021، القاضي بإلغاء الاتفاقيات التي أبرمتها المفوضية الأوروبية مع المملكة المغربية، والتي تمس الصحراء الغربية، انطلاقاً من فقدانها لأي شرعية، على اعتبار أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية، وفق القانون الدولي ووفق قرارات المحكمة نفسها، بلدان منفصلان ومتمايزان.وتود الجمهورية الصحراوية هنا أن تنبه إلى أن منظمتنا القارية، انطلاقاً من واجبها ومسؤولياتها التاريخية، لا يمكننها إلا تكون حاضرة، بقوة واستمرارية، في الجهود الرامية إلى حل النزاع بين بلدين إفريقيين. ومن ثم فإن محاولة تحجيم دور المنظمة، وحصر كل جهودها المضنية، وعلى مر عقود طويلة، بشأن النزاع الصحراوي المغربي في القرار 693، أمر لا يستقيم، ليس فقط بالنظر إلى ما سبقه، بل أيضاً إلى ما تبعه من قرارات في غاية الأهمية والوضوح".وأضاف قائلا: "ننا نتحدث عن قرارات مثل تلك الصادرة عن قمة إسكات البنادق في ديسمبر 2020، أو اجتماع مجلس السلم والأمن على مستوى الرؤساء في مارس 2021. لقد بات من الواضح أن تلك القرارات، في تطور طبيعي، منتظر ومسؤول، قد تجاوزت الجمود غير المبرر على مستوى الترويكا.وفي الأخير، نؤكد أمامكم، من جديد، استعدادنا الكامل للعمل مع المجلس والاتحاد عامة للتوصل إلى حل عادل ونهائي للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، انسجاماً مع قرارات المنظمة عامة وقرارات مجلس السلم والأمن خاصة، كبلدين جارين وعضوين في الاتحاد الإفريقي".واختتم قائلا: "إن الجمهورية الصحراوية لتود التأكيد مجدداً، مع التنبيه والتحذير، على أنه لا يمكن لمنظمتنا القارية أن تحافظ على وحدتها وتماسكها ومضيها في مشروعها الحضاري من أجل إفريقيا وشعوبها ومستقبلها الزاهر إلا بالاحترام والتقيد الكامل بالقانون التأسيسي للإتحاد وخاصة في مادتيه 3 و4، وبالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب."

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