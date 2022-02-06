فيديو مفصل لسقوط مقاتلة "إف-35" على حاملة طائرات أمريكية

تم تصوير الفيديو بواسطة كاميرات مراقبة مثبتة على متن السفينة. في 24 يناير/ كانون الثاني في الساعة 16:31، اصطدم بدن المقاتلة "إف-35" أثناء الهبوط بسطح السفينة بقوة (يبدو أنه لم يتم إخراج معدات الهبوط)، واشتعلت فيها النيران، وانزلقت على طول سطح السفينة من المؤخرة إلى المقدمة وسقطت في البحر.وبحسب قيادة البحرية الأمريكية، أصيب سبعة أشخاص من طاقم السفينة في الحادث. نُقل ثلاثة - بينهم طيار المقاتلة - إلى مستشفى في الفلبين. تلقى أربعة منهم المساعدة على متن السفينة.تتوقع الولايات المتحدة استعادة المقاتلة التي سقطت في أقرب وقت ممكن، لأنها تعتقد، أن تقنياتها ومعداتها السرية تحظى باهتمام كبير من الصين وروسيا. وتعتبر بكين بحر الصين الجنوبي، حيث وقع الحادث، منطقة مصالحها.
ظهر على الإنترنت مقطع فيديو مفصل للحادث الذي تعرضت له حاملة الطائرات الأمريكية "كارل فينسون" في بحر الصين الجنوبي.
تم تصوير الفيديو بواسطة كاميرات مراقبة مثبتة على متن السفينة. في 24 يناير/ كانون الثاني في الساعة 16:31، اصطدم بدن المقاتلة "إف-35" أثناء الهبوط بسطح السفينة بقوة (يبدو أنه لم يتم إخراج معدات الهبوط)، واشتعلت فيها النيران، وانزلقت على طول سطح السفينة من المؤخرة إلى المقدمة وسقطت في البحر.
وبحسب قيادة البحرية الأمريكية، أصيب سبعة أشخاص من طاقم السفينة في الحادث. نُقل ثلاثة - بينهم طيار المقاتلة - إلى مستشفى في الفلبين. تلقى أربعة منهم المساعدة على متن السفينة.
تتوقع الولايات المتحدة استعادة المقاتلة التي سقطت في أقرب وقت ممكن، لأنها تعتقد، أن تقنياتها ومعداتها السرية تحظى باهتمام كبير من الصين وروسيا. وتعتبر بكين بحر الصين الجنوبي، حيث وقع الحادث، منطقة مصالحها.