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https://arabic.sputniknews.com/20220206/لوكاشينكو-مينسك-وموسكو-ستردان-إذا-بدأت-كييف-حربا-ضد-دونباس-1058102080.html
لوكاشينكو: مينسك وموسكو ستردان إذا بدأت كييف حربا ضد دونباس
لوكاشينكو: مينسك وموسكو ستردان إذا بدأت كييف حربا ضد دونباس
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن الجيشين البيلاروسي والروسي سيعطيان رداً مشتركاً إذا بدأت كييف حرباً ضد دونباس. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T13:01+0000
2022-02-06T13:01+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو
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وأوضح لوكاشينكو في مقابلة حصرية لقناة "سولوفيوف لايف" على يوتيوب مجيبًا عن سؤال حول كيفية تصرف الجيش البيلاروسي إذا "شنت السلطات الأوكرانية حربًا ضد دونباس": "تمامًا مثل الروسي". وردا على سؤال لتوضيح ما إذا كان هذا سيكون ردا مشتركا من بيلاروسيا وروسيا، قال الرئيس البيلاروسي: "بالتأكيد".كما أكد لوكاشينكو معلقا على حادث الطائرة الأوكرانية التي حلقت فوق الأراضي البيلاروسية أن مينسك مستعدة للرد بقسوة أكبر على الاستفزازات من أوكرانيا في المستقبل.وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن حادثة الطائرة المسيرة ليست الحالة الأولى لانتهاك أوكرانيا للحدود.وكانت وزارة الخارجية البيلاروسية قد احتجت يوم الخميس لدى سفير أوكرانيا على إطلاق طائرة مسيرة من الجانب الأوكراني إلى الأراضي البيلاروسية للاستطلاع. وبحسب الوزارة، عبرت الطائرة الأوكرانية المسيرة الحدود بشكل غير قانوني في 24 يناير/كانون الثاني، وبعد ذلك أجبرها متخصصون من القوات المسلحة على الهبوط. وفقًا لوزارة الخارجية، أظهر تحليل بيانات المعدات الموجودة على متن الطائرة أن الطائرة قد تم إطلاقها من أراضي أوكرانيا من أجل القيام بأنشطة استطلاع غير قانونية فوق أرض التدريب العسكري.وردا على سؤال حول ما إذا كانت التدريبات العسكرية المشتركة بين بيلاروسيا وروسيا في فبراير موجهة ضد أوكرانيا، أجاب الرئيس البيلاروسي بأنه "إذا لزم الأمر، فحينئذٍ ضد أوكرانيا وضد الناتو". وأوضح أن هذا سيكون هو الحال إذا "تمت محاولة انتهاك الحدود من أراضي أوكرانيا".وتابع لوكاشينكو أن موسكو ومينسك رسمتا "خطوطًا حمراء" لكييف، وتجاوزها سيتطلب الرد، لكنه في نفس الوقت يعتقد أن الولايات المتحدة تدفع أوكرانيا إلى الحرب.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو

لوكاشينكو: مينسك وموسكو ستردان إذا بدأت كييف حربا ضد دونباس

13:01 GMT 06.02.2022
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن الجيشين البيلاروسي والروسي سيعطيان رداً مشتركاً إذا بدأت كييف حرباً ضد دونباس.
وأوضح لوكاشينكو في مقابلة حصرية لقناة "سولوفيوف لايف" على يوتيوب مجيبًا عن سؤال حول كيفية تصرف الجيش البيلاروسي إذا "شنت السلطات الأوكرانية حربًا ضد دونباس": "تمامًا مثل الروسي".
وردا على سؤال لتوضيح ما إذا كان هذا سيكون ردا مشتركا من بيلاروسيا وروسيا، قال الرئيس البيلاروسي: "بالتأكيد".
كما أكد لوكاشينكو معلقا على حادث الطائرة الأوكرانية التي حلقت فوق الأراضي البيلاروسية أن مينسك مستعدة للرد بقسوة أكبر على الاستفزازات من أوكرانيا في المستقبل.
وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن حادثة الطائرة المسيرة ليست الحالة الأولى لانتهاك أوكرانيا للحدود.
وكانت وزارة الخارجية البيلاروسية قد احتجت يوم الخميس لدى سفير أوكرانيا على إطلاق طائرة مسيرة من الجانب الأوكراني إلى الأراضي البيلاروسية للاستطلاع. وبحسب الوزارة، عبرت الطائرة الأوكرانية المسيرة الحدود بشكل غير قانوني في 24 يناير/كانون الثاني، وبعد ذلك أجبرها متخصصون من القوات المسلحة على الهبوط. وفقًا لوزارة الخارجية، أظهر تحليل بيانات المعدات الموجودة على متن الطائرة أن الطائرة قد تم إطلاقها من أراضي أوكرانيا من أجل القيام بأنشطة استطلاع غير قانونية فوق أرض التدريب العسكري.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت التدريبات العسكرية المشتركة بين بيلاروسيا وروسيا في فبراير موجهة ضد أوكرانيا، أجاب الرئيس البيلاروسي بأنه "إذا لزم الأمر، فحينئذٍ ضد أوكرانيا وضد الناتو". وأوضح أن هذا سيكون هو الحال إذا "تمت محاولة انتهاك الحدود من أراضي أوكرانيا".
وتابع لوكاشينكو أن موسكو ومينسك رسمتا "خطوطًا حمراء" لكييف، وتجاوزها سيتطلب الرد، لكنه في نفس الوقت يعتقد أن الولايات المتحدة تدفع أوكرانيا إلى الحرب.
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