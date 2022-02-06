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https://arabic.sputniknews.com/20220206/متحدث-الصحة-السعودية-منحنى-إصابات-كورونا-ينخفض-ومناعة-الجرعة-الثالثة-للقاح-تبدأ-بعد-أيام-من-تلقيها-1058109614.html
متحدث الصحة السعودية: منحنى إصابات كورونا ينخفض ومناعة الجرعة الثالثة للقاح تبدأ بعد أيام من تلقيها
متحدث الصحة السعودية: منحنى إصابات كورونا ينخفض ومناعة الجرعة الثالثة للقاح تبدأ بعد أيام من تلقيها
قال مساعد وزير الصحة في المملكة العربية السعودية الدكتور محمد العبد العالي إن المناعة تبدأ بعد أخذ الجرعة الثالثة بأيام وتبلغ ذروتها بعد أسبوعين ناصحا بالحصول... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T16:39+0000
2022-02-06T16:49+0000
فيروس كورونا
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وأضاف العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في السعودية، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن منحنى الإصابات بكورونا في المملكة يشهد انخفاضا الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا متربط بانخفاض منحنيات الإصابة عالميا بشكل ملحوظً بعد مرورها للذروة خلال الأسبوعين الماضيين.وأكد العبد العالي في الوقت ذاته أن العالم يشهد أعلى نسبة لتسجيل الحالات على المستوى اليومي والأسبوعي، حيث يقارب العالم من تسجيل 400 مليون حالة، مما قاد بعض الدول للتشديد من احترازاتها الوقائية وتحصيناتها بالجرعات واللقاحات اللازمة.ولفت المتحدث باسم الصحة السعودية إلى أن الانخفاض، الذي تشهده المملكة، "ناتج عن معدل الفحوصات اليومية التي وصلت في بعض الأيام إلى مئات الآلاف مسجلةً 7 أضعاف ما كانت عليه قبل شهر أو شهرين من الآن".وأشار العبدالعالي إلى أن "عدد الجرعات المعطاة في المملكة وصل لأكثر من 58 مليون جرعة"، موضحا بأن عدد المحصنين بجرعتين تجاوز 23.7 مليون شخص، مشددا على أن أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضح وأسهم في خفض الحالات الحرجة.
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فيروس كورونا

متحدث الصحة السعودية: منحنى إصابات كورونا ينخفض ومناعة الجرعة الثالثة للقاح تبدأ بعد أيام من تلقيها

16:39 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 16:49 GMT 06.02.2022)
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد "كوفيد 19"، فيروس كورونا، روسيا
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov
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قال مساعد وزير الصحة في المملكة العربية السعودية الدكتور محمد العبد العالي إن المناعة تبدأ بعد أخذ الجرعة الثالثة بأيام وتبلغ ذروتها بعد أسبوعين ناصحا بالحصول على اللقاحات.
وأضاف العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في السعودية، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن منحنى الإصابات بكورونا في المملكة يشهد انخفاضا الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا متربط بانخفاض منحنيات الإصابة عالميا بشكل ملحوظً بعد مرورها للذروة خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكد العبد العالي في الوقت ذاته أن العالم يشهد أعلى نسبة لتسجيل الحالات على المستوى اليومي والأسبوعي، حيث يقارب العالم من تسجيل 400 مليون حالة، مما قاد بعض الدول للتشديد من احترازاتها الوقائية وتحصيناتها بالجرعات واللقاحات اللازمة.
ولفت المتحدث باسم الصحة السعودية إلى أن الانخفاض، الذي تشهده المملكة، "ناتج عن معدل الفحوصات اليومية التي وصلت في بعض الأيام إلى مئات الآلاف مسجلةً 7 أضعاف ما كانت عليه قبل شهر أو شهرين من الآن".
وأشار العبدالعالي إلى أن "عدد الجرعات المعطاة في المملكة وصل لأكثر من 58 مليون جرعة"، موضحا بأن عدد المحصنين بجرعتين تجاوز 23.7 مليون شخص، مشددا على أن أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضح وأسهم في خفض الحالات الحرجة.
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