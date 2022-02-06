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https://arabic.sputniknews.com/20220206/وزير-الكهرباء-التركي-20-ألف-منزل-في-ظلام-منذ-3-أيام-ونحاول-إعادة-التيار-إليها-1058086979.html
وزير الكهرباء التركي: 20 ألف منزل في ظلام منذ 3 أيام ونحاول إعادة التيار إليها
وزير الكهرباء التركي: 20 ألف منزل في ظلام منذ 3 أيام ونحاول إعادة التيار إليها
أكد وزير الكهرباء التركي فاتح دونماز أن 20 ألف منزل وسط تركيا تعيش في ظلام منذ 3 أيام، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنها. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T07:46+0000
2022-02-06T07:46+0000
أخبار تركيا اليوم
انقطاع التيار
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وحسب تصريحات نقلتها رويترز عن الوزير التركي، " ما زال العمال يحاولون إعادة الكهرباء لنحو 20 ألف بيت يعيش أصحابها في ظلام منذ ثلاثة أيام في إقليم إسبرطة وسط تركيا".وعزا دونماز انقطاع التيار الكهربائي عن تلك المنطقة إلى الثلوج التي تراكمت، وتسببت في أعطال بالشبكة التي تغذيها.وقال مكتب حاكم الإقليم إن بعض الأحياء والقرى لا تزال بلا كهرباء منذ بدأ سقوط الثلج لكن العمل جار لإصلاح خطوط نقل الكهرباء.
https://arabic.sputniknews.com/20210117/أردوغان-تركيا-في-المرتبة-الأولى-أوروبيا-في-توليد-الكهرباء-بالطاقة-الحرارية-الجوفية-1047820195.html
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أخبار تركيا اليوم, انقطاع التيار

وزير الكهرباء التركي: 20 ألف منزل في ظلام منذ 3 أيام ونحاول إعادة التيار إليها

07:46 GMT 06.02.2022
© AP Photo / LM Oteroانقطاع الكهرباء بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في دالاس، ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية 16 فبراير 2021
انقطاع الكهرباء بسبب تساقط الثلوج الكثيفة في دالاس، ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية 16 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / LM Otero
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أكد وزير الكهرباء التركي فاتح دونماز أن 20 ألف منزل وسط تركيا تعيش في ظلام منذ 3 أيام، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنها.
وحسب تصريحات نقلتها رويترز عن الوزير التركي، " ما زال العمال يحاولون إعادة الكهرباء لنحو 20 ألف بيت يعيش أصحابها في ظلام منذ ثلاثة أيام في إقليم إسبرطة وسط تركيا".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2021
أردوغان: تركيا في المرتبة الأولى أوروبيا في توليد الكهرباء بالطاقة الحرارية الجوفية
17 يناير 2021, 10:15 GMT
وعزا دونماز انقطاع التيار الكهربائي عن تلك المنطقة إلى الثلوج التي تراكمت، وتسببت في أعطال بالشبكة التي تغذيها.
وقال: "تسببت الثلوج الكثيفة وعاصفة ثلجية في أضرار جسيمة ببنية الطاقة التحتية، في البداية انقطعت الكهرباء عن 113236 مستخدما في الإقليم، والوحدات تعمل في الميدان لإعادة الكهرباء للمستخدمين الباقين وهم 20 ألفا".
وقال مكتب حاكم الإقليم إن بعض الأحياء والقرى لا تزال بلا كهرباء منذ بدأ سقوط الثلج لكن العمل جار لإصلاح خطوط نقل الكهرباء.
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