وزير الكهرباء التركي: 20 ألف منزل في ظلام منذ 3 أيام ونحاول إعادة التيار إليها

وحسب تصريحات نقلتها رويترز عن الوزير التركي، " ما زال العمال يحاولون إعادة الكهرباء لنحو 20 ألف بيت يعيش أصحابها في ظلام منذ ثلاثة أيام في إقليم إسبرطة وسط تركيا".وعزا دونماز انقطاع التيار الكهربائي عن تلك المنطقة إلى الثلوج التي تراكمت، وتسببت في أعطال بالشبكة التي تغذيها.وقال مكتب حاكم الإقليم إن بعض الأحياء والقرى لا تزال بلا كهرباء منذ بدأ سقوط الثلج لكن العمل جار لإصلاح خطوط نقل الكهرباء.
وعزا دونماز انقطاع التيار الكهربائي عن تلك المنطقة إلى الثلوج التي تراكمت، وتسببت في أعطال بالشبكة التي تغذيها.
وقال: "تسببت الثلوج الكثيفة وعاصفة ثلجية في أضرار جسيمة ببنية الطاقة التحتية، في البداية انقطعت الكهرباء عن 113236 مستخدما في الإقليم، والوحدات تعمل في الميدان لإعادة الكهرباء للمستخدمين الباقين وهم 20 ألفا".
وقال مكتب حاكم الإقليم إن بعض الأحياء والقرى لا تزال بلا كهرباء منذ بدأ سقوط الثلج لكن العمل جار لإصلاح خطوط نقل الكهرباء.