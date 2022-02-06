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https://arabic.sputniknews.com/20220206/وزير-النقل-اللبناني-تعرض-باخرة-تحمل-42-ألف-طن-مازوت-قادمة-من-تركيا-لحادث-بحري-قبالة-عمشيت-1058107181.html
وزير النقل اللبناني: تعرض باخرة تحمل 42 ألف طن مازوت قادمة من تركيا لحادث بحري قبالة عمشيت
وزير النقل اللبناني: تعرض باخرة تحمل 42 ألف طن مازوت قادمة من تركيا لحادث بحري قبالة عمشيت
أعلن وزير النقل والأشغال العامة اللبناني، علي حمية، اليوم الأحد، تعرض باخرة محملة بـ 42 ألف طن من المازوت قادمة من تركيا، كانت في طريقها إلى مرفأ عمشيت في... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T15:15+0000
2022-02-06T15:15+0000
العالم العربي
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وقال حمية في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن الباخرة تعرضت لحادث بحري قرب ساحل عمشيت بسبب الرياح القوية، مما أدى إلى وقوع ضرر في الدفة وتوقفها عن عملية التفريغ دون أن يؤدي ذلك إلى أي تلوث بيئي أو نفطي.وأضاف حمية: "على الفور تحركت وزارة الأشغال العامة والنقل حيث تقرر القيام بقطر السفينة من عمشيت إلى مرفأ بيروت حيث أعطيت التوجيهات ليتم إفراغ حمولتها من المازوت في مرفأ الدورة صباح غد الاثنين".
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العالم العربي

وزير النقل اللبناني: تعرض باخرة تحمل 42 ألف طن مازوت قادمة من تركيا لحادث بحري قبالة عمشيت

15:15 GMT 06.02.2022
© REUTERS / Imad Creidiمرفأ بيروت بعد عام من الانفجار، لبنان 2 أغسطس 2021
مرفأ بيروت بعد عام من الانفجار، لبنان 2 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / Imad Creidi
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أعلن وزير النقل والأشغال العامة اللبناني، علي حمية، اليوم الأحد، تعرض باخرة محملة بـ 42 ألف طن من المازوت قادمة من تركيا، كانت في طريقها إلى مرفأ عمشيت في لبنان لحادث بحري.
وقال حمية في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن الباخرة تعرضت لحادث بحري قرب ساحل عمشيت بسبب الرياح القوية، مما أدى إلى وقوع ضرر في الدفة وتوقفها عن عملية التفريغ دون أن يؤدي ذلك إلى أي تلوث بيئي أو نفطي.
وأضاف حمية: "على الفور تحركت وزارة الأشغال العامة والنقل حيث تقرر القيام بقطر السفينة من عمشيت إلى مرفأ بيروت حيث أعطيت التوجيهات ليتم إفراغ حمولتها من المازوت في مرفأ الدورة صباح غد الاثنين".
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