وزير النقل اللبناني: تعرض باخرة تحمل 42 ألف طن مازوت قادمة من تركيا لحادث بحري قبالة عمشيت

وقال حمية في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن الباخرة تعرضت لحادث بحري قرب ساحل عمشيت بسبب الرياح القوية، مما أدى إلى وقوع ضرر في الدفة وتوقفها عن عملية التفريغ دون أن يؤدي ذلك إلى أي تلوث بيئي أو نفطي.وأضاف حمية: "على الفور تحركت وزارة الأشغال العامة والنقل حيث تقرر القيام بقطر السفينة من عمشيت إلى مرفأ بيروت حيث أعطيت التوجيهات ليتم إفراغ حمولتها من المازوت في مرفأ الدورة صباح غد الاثنين".
أعلن وزير النقل والأشغال العامة اللبناني، علي حمية، اليوم الأحد، تعرض باخرة محملة بـ 42 ألف طن من المازوت قادمة من تركيا، كانت في طريقها إلى مرفأ عمشيت في لبنان لحادث بحري.
وقال حمية في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن الباخرة تعرضت لحادث بحري قرب ساحل عمشيت بسبب الرياح القوية، مما أدى إلى وقوع ضرر في الدفة وتوقفها عن عملية التفريغ دون أن يؤدي ذلك إلى أي تلوث بيئي أو نفطي.
الباخرة pyxis epsillon القادمة من مرفأ aliaga في تركيا الى مرفأ عمشيت المحملة ب ٤٢ الف طن من المازوت تعرضت لحادث بحري قرب ساحل عمشيت بسبب الرياح القوية مما أدى الى وقوع ضرر في الدفة وتوقفها عن عملية التفريغ دون ان يؤدي ذلك الى اي تلوث بيئي او نفطي.٢/١