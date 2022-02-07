أطباء يجرون عملا جراحيا وينقذون طائرا نادرا ابتلع شفرة حادة... صور

النسر الملتحي هو طائر من عائلة الصقور. يُطلق عليه "الملتحي" بسبب خصلة ريش صلب أو شعيرات تحت المنقار. لكن يسمى الطائر "الوديع"، لأنه لا يقتل أبدًا الخراف الحية، ويتغذى فقط على الجيف (الميتة).تم العثور على النسر، الذي لم يستطع الطيران، من قبل أحد سكان القرى المحلية في جورجيا، قبل أيام قليلة.توجه الرجل إلى حديقة حيوانات تبليسي، وبعد ذلك تم إخطار إدارة الإشراف البيئي أيضًا بهذه الحقيقة. وإحضار النسر إلى الحديقة من أجل إجراء جميع الدراسات اللازمة. بعد ذلك تقرر تنفيذ العملية بواسطة نخبة من الأطباء البيطريين.يصل ارتفاع النسور الملتحية البالغة إلى 95-125 سم وتزن من أربعة ونصف إلى سبعة كيلوغرامات ونصف. يتجاوز جناحي بعض العينات ثلاثة أمتار.
تم العثور في جورجيا على نسر بحاجة إلى عملية جراحية بسبب ابتلاعه شفرة (مشرط - سكين قرطاسية).
النسر الملتحي هو طائر من عائلة الصقور. يُطلق عليه "الملتحي" بسبب خصلة ريش صلب أو شعيرات تحت المنقار. لكن يسمى الطائر "الوديع"، لأنه لا يقتل أبدًا الخراف الحية، ويتغذى فقط على الجيف (الميتة).
تم العثور على النسر، الذي لم يستطع الطيران، من قبل أحد سكان القرى المحلية في جورجيا، قبل أيام قليلة.
توجه الرجل إلى حديقة حيوانات تبليسي، وبعد ذلك تم إخطار إدارة الإشراف البيئي أيضًا بهذه الحقيقة. وإحضار النسر إلى الحديقة من أجل إجراء جميع الدراسات اللازمة. بعد ذلك تقرر تنفيذ العملية بواسطة نخبة من الأطباء البيطريين.
يصل ارتفاع النسور الملتحية البالغة إلى 95-125 سم وتزن من أربعة ونصف إلى سبعة كيلوغرامات ونصف. يتجاوز جناحي بعض العينات ثلاثة أمتار.