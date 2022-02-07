https://arabic.sputniknews.com/20220207/ألمانيا-حول-مسألة-التخلي-عن-التيار-الشمالي-2-يتم-النظر-في-جميع-الخيارات-1058150515.html

ألمانيا حول مسألة التخلي عن "التيار الشمالي 2": يتم النظر في جميع الخيارات

ألمانيا حول مسألة التخلي عن "التيار الشمالي 2": يتم النظر في جميع الخيارات

قال نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد والشؤون المناخية، روبرت هابك، في رده على السؤال في مؤتمر صحفي في باريس، عمّا إذا كانت برلين ستتخلى عن "التيار الشمالي... 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T15:55+0000

2022-02-07T15:55+0000

2022-02-07T15:55+0000

روسيا

العالم

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وأضاف: "الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني يحاولان بالدرجة الأولى بذل جهود دبلوماسية، لكن من الواضح أيضًا، وقد قيل مرات عديدة، أنه في حالة حدوث عدوان عسكري، يتم النظر في جميع خيارات العقوبات. وكل شيء يعني كل شيء، لا أريد الخوض في التكهنات، لكن كلمة "كل شيء" تغطي كل شيء".الخطط المنسوبة لروسيا لتصعيد الموقف حول أوكرانيا مرفوضة بشكل قاطع في موسكو، وكل هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.وفقًا لموسكو، فإن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، فإن هذا لا يهدد أحداً ولا ينبغي أن يقلق أحداً. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، لا تخلق روسيا أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا.ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس.وبحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والمزيفات.

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