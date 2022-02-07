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بريطانيا: جونسون يريد طمأنة روسيا بشأن حلف الأطلسي
بريطانيا: جونسون يريد طمأنة روسيا بشأن حلف الأطلسي
أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الأخير يريد أن يطمئن روسيا بشأن دور حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لأنه تحالف دفاعي، مؤكدا أن الأمر لا... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T16:57+0000
2022-02-07T16:57+0000
محادثات روسيا والناتو
بوريس جونسون
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وقال المتحدث باسم جونسون: "عبرت روسيا عن مخاوف بشأن عدوان محتمل من قبل حلف شمال الأطلسي، لكننا أوضحنا أن تلك المخاوف لا أساس لها، إذ إن حلف الأطلسي تحالف عسكري في جوهره"، وفق وكالة "رويترز".وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين أخيرا: "هناك تناقض واضح بين تصريحات ممثلي الحلف بشأن رغبتهم في تطبيع العلاقات مع بلادنا وبين تصرفاتهم الفعلية".وأضاف بيسكوف أن "تصرفات الحلف لا تشير إلى إمكانية تطبيع العلاقات واستئناف الحوار"، مشيرا إلى أن: "في الواقع فإن هذه الاحتمالات تم تقويضها بالكامل تقريبا".وكان الكرملين قد صرح، الخميس الماضي، بأن "إقدام حلف شمال الأطلسي على خفض حجم البعثة الروسية قوض بالكامل تقريبا آمال عودة العلاقات إلى طبيعتها واستئناف الحوار مع الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220207/ستولتنبرغ-الناتو-يدرس-زيادة-قواته-في-الشرق-على-أساس-طويل-الأمد-1058150010.html
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محادثات روسيا والناتو, بوريس جونسون

بريطانيا: جونسون يريد طمأنة روسيا بشأن حلف الأطلسي

16:57 GMT 07.02.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / POOL
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أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الأخير يريد أن يطمئن روسيا بشأن دور حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لأنه تحالف دفاعي، مؤكدا أن الأمر لا يعني تقديم تنازلات.
وقال المتحدث باسم جونسون: "عبرت روسيا عن مخاوف بشأن عدوان محتمل من قبل حلف شمال الأطلسي، لكننا أوضحنا أن تلك المخاوف لا أساس لها، إذ إن حلف الأطلسي تحالف عسكري في جوهره"، وفق وكالة "رويترز".
وأضاف: "نود العمل مع روسيا لطمأنتها دبلوماسيا بشأن ذلك، ولا يعني الأمر تقديم تنازلات، حيث قال رئيس الوزراء وزعماء غربيون آخرون، إن جميع الديمقراطيات الأوروبية لها الحق في الانضمام إلى حلف الأطلسي".
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين أخيرا: "هناك تناقض واضح بين تصريحات ممثلي الحلف بشأن رغبتهم في تطبيع العلاقات مع بلادنا وبين تصرفاتهم الفعلية".
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
ستولتنبرغ: الناتو يدرس زيادة قواته في الشرق على أساس طويل الأمد
15:38 GMT
وأضاف بيسكوف أن "تصرفات الحلف لا تشير إلى إمكانية تطبيع العلاقات واستئناف الحوار"، مشيرا إلى أن: "في الواقع فإن هذه الاحتمالات تم تقويضها بالكامل تقريبا".
وكان الكرملين قد صرح، الخميس الماضي، بأن "إقدام حلف شمال الأطلسي على خفض حجم البعثة الروسية قوض بالكامل تقريبا آمال عودة العلاقات إلى طبيعتها واستئناف الحوار مع الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة".
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