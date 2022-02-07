تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220207/بريطانيا-جونسون-يريد-طمأنة-روسيا-بشأن-حلف-الأطلسي-1058154359.html
بريطانيا: جونسون يريد طمأنة روسيا بشأن حلف الأطلسي
بريطانيا: جونسون يريد طمأنة روسيا بشأن حلف الأطلسي
أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الأخير يريد أن يطمئن روسيا بشأن دور حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لأنه تحالف دفاعي، مؤكدا أن الأمر لا... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T16:57+0000
2022-02-07T16:57+0000
2022-02-07T16:57+0000
محادثات روسيا والناتو
بوريس جونسون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053836760_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7c8d1f1d491133c876444e2d0f3c6c49.jpg
وقال المتحدث باسم جونسون: "عبرت روسيا عن مخاوف بشأن عدوان محتمل من قبل حلف شمال الأطلسي، لكننا أوضحنا أن تلك المخاوف لا أساس لها، إذ إن حلف الأطلسي تحالف عسكري في جوهره"، وفق وكالة "رويترز".وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين أخيرا: "هناك تناقض واضح بين تصريحات ممثلي الحلف بشأن رغبتهم في تطبيع العلاقات مع بلادنا وبين تصرفاتهم الفعلية".وأضاف بيسكوف أن "تصرفات الحلف لا تشير إلى إمكانية تطبيع العلاقات واستئناف الحوار"، مشيرا إلى أن: "في الواقع فإن هذه الاحتمالات تم تقويضها بالكامل تقريبا".وكان الكرملين قد صرح، الخميس الماضي، بأن "إقدام حلف شمال الأطلسي على خفض حجم البعثة الروسية قوض بالكامل تقريبا آمال عودة العلاقات إلى طبيعتها واستئناف الحوار مع الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220207/ستولتنبرغ-الناتو-يدرس-زيادة-قواته-في-الشرق-على-أساس-طويل-الأمد-1058150010.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053836760_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_815c991da29f0fad1ea2f5f36589bfc0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محادثات روسيا والناتو, بوريس جونسون
بريطانيا: جونسون يريد طمأنة روسيا بشأن حلف الأطلسي تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الأخير يريد أن يطمئن روسيا بشأن دور حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لأنه تحالف دفاعي، مؤكدا أن الأمر لا يعني تقديم تنازلات.
وقال المتحدث باسم جونسون: "عبرت روسيا عن مخاوف بشأن عدوان محتمل من قبل حلف شمال الأطلسي، لكننا أوضحنا أن تلك المخاوف لا أساس لها، إذ إن حلف الأطلسي تحالف عسكري في جوهره"، وفق وكالة "رويترز".
وأضاف: "نود العمل مع روسيا لطمأنتها دبلوماسيا بشأن ذلك، ولا يعني الأمر تقديم تنازلات، حيث قال رئيس الوزراء وزعماء غربيون آخرون، إن جميع الديمقراطيات الأوروبية لها الحق في الانضمام إلى حلف الأطلسي".
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين أخيرا: "هناك تناقض واضح بين تصريحات ممثلي الحلف بشأن رغبتهم في تطبيع العلاقات مع بلادنا وبين تصرفاتهم الفعلية".
وأضاف بيسكوف أن "تصرفات الحلف لا تشير إلى إمكانية تطبيع العلاقات واستئناف الحوار"، مشيرا إلى أن: "في الواقع فإن هذه الاحتمالات
تم تقويضها بالكامل تقريبا
".
وكان الكرملين قد صرح، الخميس الماضي، بأن "إقدام حلف شمال الأطلسي على خفض حجم البعثة الروسية قوض بالكامل تقريبا آمال عودة العلاقات إلى طبيعتها واستئناف الحوار مع الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة".