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رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي يكشف سبب تطويق الأمن لمقره
رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي يكشف سبب تطويق الأمن لمقره
كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر، أن قوات الأمن أحاطت بمقر المجلس أمس الأحد، لحمايته، موضحا أن هذه القوات جاءت بناء على طلب منه وليس لتطويقه. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T07:18+0000
2022-02-07T07:27+0000
أخبار تونس اليوم
القضاة
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وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إنه طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته تحسبا لانطلاق تظاهرات وهو ما تم بالفعل، بحسب موقع "شمس إف إم".وأوضح أنه بمجرد انتهاء التظاهرات غادرت بعض قوات الأمن وبقيت بعض العناصر الأمنية، إلى جانب أفراد الأمن الاعتيادي.وكانت بعض وسائل الإعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت أن قوات أمنية قامت مساء الأحد، بتطويق المجلس الأعلى للقضاء.جاء ذلك في أعقاب إعلان قيس سعيد رئيس الجمهورية حل المجلس وتأكيد أعضاء المجلس على رفضهم لقرار الرئيس ومواصلة مهامهموكان سعيد أعلن مساء السبت، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء. وأكد أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب"الوضع المزري" الذي تردى فيه القضاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/البرلمان-التونسي-المجمد-نستنكر-مواصلة-الرئيس-استهداف-الدستور-1058115785.html
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أخبار تونس اليوم, القضاة

رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي يكشف سبب تطويق الأمن لمقره

07:18 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 07:27 GMT 07.02.2022)
© AFP 2021 / Fethi Belaidالشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / Fethi Belaid
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كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر، أن قوات الأمن أحاطت بمقر المجلس أمس الأحد، لحمايته، موضحا أن هذه القوات جاءت بناء على طلب منه وليس لتطويقه.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إنه طلب تعزيزا أمنيا من وزارة الداخلية لحمايته تحسبا لانطلاق تظاهرات وهو ما تم بالفعل، بحسب موقع "شمس إف إم".
تجمهر التونسيين أمام مقر البرلمان التونسي، تونس 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
البرلمان التونسي المجمد: نستنكر مواصلة الرئيس استهداف الدستور
أمس, 20:51 GMT
وأوضح أنه بمجرد انتهاء التظاهرات غادرت بعض قوات الأمن وبقيت بعض العناصر الأمنية، إلى جانب أفراد الأمن الاعتيادي.
وكانت بعض وسائل الإعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت أن قوات أمنية قامت مساء الأحد، بتطويق المجلس الأعلى للقضاء.
جاء ذلك في أعقاب إعلان قيس سعيد رئيس الجمهورية حل المجلس وتأكيد أعضاء المجلس على رفضهم لقرار الرئيس ومواصلة مهامهم
وكان سعيد أعلن مساء السبت، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء. وأكد أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب"الوضع المزري" الذي تردى فيه القضاء.
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