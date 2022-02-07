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https://arabic.sputniknews.com/20220207/سوريا-تدين-الحصار-الاقتصادي-الأمريكي-على-كوبا-1058144407.html
سوريا تدين الحصار الاقتصادي الأمريكي على كوبا
سوريا تدين الحصار الاقتصادي الأمريكي على كوبا
جددت سوريا إدانتها للحصار الاقتصادي الجائر المفروض من الولايات المتحدة الأمريكية على جمهورية كوبا الذي ينتهك القانون الدولي وأبسط حقوق الإنسان. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T14:13+0000
2022-02-07T14:13+0000
2022-02-07T14:13+0000
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ودعت سوريا المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد لهذا الإرهاب الاقتصادي الذي يشكل عملاً من أعمال الإبادة.وأعربت الخارجية عن ثقتها بأن كوبا التي تواجه هذا الحصار اللاشرعي ستحافظ على سيادتها وتفشل أهدافه.
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أخبار سوريا اليوم, العالم
سوريا تدين الحصار الاقتصادي الأمريكي على كوبا تابعنا عبر
جددت سوريا إدانتها للحصار الاقتصادي الجائر المفروض من الولايات المتحدة الأمريكية على جمهورية كوبا الذي ينتهك القانون الدولي وأبسط حقوق الإنسان.
ودعت سوريا المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد لهذا الإرهاب الاقتصادي الذي
يشكل عملاً من أعمال الإبادة
.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الحصار الاقتصادي الإجرامي اللاأخلاقي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا منذ أكثر من ستين سنة بهدف تقييد حقوق الشعب الكوبي المشروعة بالدفاع عن سيادته واستقراره بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
وأعربت الخارجية عن ثقتها بأن كوبا التي تواجه هذا
الحصار اللاشرعي
ستحافظ على سيادتها وتفشل أهدافه.