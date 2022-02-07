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كازاخستان... توكايف يوقع على تعديلات تحد من صلاحيات نزارباييف
كازاخستان... توكايف يوقع على تعديلات تحد من صلاحيات نزارباييف
وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف تعديلات تشريعية تلغي حاجة تنسيق التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية والداخلية مع رئيس الجمهورية السابق نور سلطان نزاربايف. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T11:51+0000
2022-02-07T11:51+0000
العالم
كازاخستان
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وأفاد الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة في بيان، اليوم الاثنين، بأن "رئيس الدولة وقع القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان" بشأن التعديلات والإضافات على بعض القوانين الدستورية لجمهورية كازاخستان".وأضاف البيان أن التعديلات التشريعية تنص على إلغاء الرئاسة مدى الحياة لأول رئيس للجمهورية، نور سلطان نزارباييف، في مجلس شعب كازاخستان (ANC) ومجلس الأمن.كما اقترحت التعديلات التشريعية في قانون الرئيس الأول لكازاخستان - إلباسي الاحتفاظ بحق نزارباييف في أن يكون عضوًا في المجلس الدستوري للجمهورية، وكذلك التحدث في الحكومة والبرلمان.ووافق نواب البرلمان الكازاخستاني في جلسة عامة يوم 2 فبراير/ شباط الجاري على التعديل الذي اقترحه مجلس الشيوخ، والذي يلغي الحاجة إلى تنسيق سياسة البلاد مع نزارباييف. وهكذا، تم اعتماد القانون من قبل البرلمان وعرضه على رئيس الجمهورية للتوقيع عليه.هذا واستقال نزارباييف، الذي ترأس كازاخستان لما يقرب من 30 عامًا، من منصب الرئيس في 20 مارس/ آذار 2019، لكنه احتفظ بعد ذلك بمناصب رئيس مجلس الأمن وزعيم حزب "نور أوتان" في السلطة، بالإضافة إلى رئاسة مجلس شعب كازاخستان.في أبريل/نيسان 2021، أعلن نزارباييف قراره بالتخلي عن منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ونقل هذه الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية الحالي. سلم نزارباييف سلطات رئيس مجلس الأمن إلى قاسم زومارت توكاييف في 5 يناير، خلال فترة الاضطرابات الجماهيرية في البلاد. انتخب حزب نور أوتان في مؤتمر استثنائي عقد في 28 كانون الثاني (يناير) توكاييف رئيساً له ، واقترح الرئيس السابق ترشيحه.
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العالم, كازاخستان

كازاخستان... توكايف يوقع على تعديلات تحد من صلاحيات نزارباييف

11:51 GMT 07.02.2022
© رئاسة جمهورية كازاخستانرئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© رئاسة جمهورية كازاخستان
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وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف تعديلات تشريعية تلغي حاجة تنسيق التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية والداخلية مع رئيس الجمهورية السابق نور سلطان نزاربايف.
وأفاد الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة في بيان، اليوم الاثنين، بأن "رئيس الدولة وقع القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان" بشأن التعديلات والإضافات على بعض القوانين الدستورية لجمهورية كازاخستان".
وأضاف البيان أن التعديلات التشريعية تنص على إلغاء الرئاسة مدى الحياة لأول رئيس للجمهورية، نور سلطان نزارباييف، في مجلس شعب كازاخستان (ANC) ومجلس الأمن.
كما اقترحت التعديلات التشريعية في قانون الرئيس الأول لكازاخستان - إلباسي الاحتفاظ بحق نزارباييف في أن يكون عضوًا في المجلس الدستوري للجمهورية، وكذلك التحدث في الحكومة والبرلمان.
ووافق نواب البرلمان الكازاخستاني في جلسة عامة يوم 2 فبراير/ شباط الجاري على التعديل الذي اقترحه مجلس الشيوخ، والذي يلغي الحاجة إلى تنسيق سياسة البلاد مع نزارباييف. وهكذا، تم اعتماد القانون من قبل البرلمان وعرضه على رئيس الجمهورية للتوقيع عليه.
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هذا واستقال نزارباييف، الذي ترأس كازاخستان لما يقرب من 30 عامًا، من منصب الرئيس في 20 مارس/ آذار 2019، لكنه احتفظ بعد ذلك بمناصب رئيس مجلس الأمن وزعيم حزب "نور أوتان" في السلطة، بالإضافة إلى رئاسة مجلس شعب كازاخستان.
في أبريل/نيسان 2021، أعلن نزارباييف قراره بالتخلي عن منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ونقل هذه الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية الحالي. سلم نزارباييف سلطات رئيس مجلس الأمن إلى قاسم زومارت توكاييف في 5 يناير، خلال فترة الاضطرابات الجماهيرية في البلاد. انتخب حزب نور أوتان في مؤتمر استثنائي عقد في 28 كانون الثاني (يناير) توكاييف رئيساً له ، واقترح الرئيس السابق ترشيحه.
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