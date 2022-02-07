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لمنع تكرار حادث ريان... نائب مغربي يطالب بوقف الحفر العشوائي للآبار
لمنع تكرار حادث ريان... نائب مغربي يطالب بوقف الحفر العشوائي للآبار
دعا رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب المغربي، نور الدين مضيان، إلى وقف حفر الآبار بشكل عشوائي في المملكة، لمنع تكرار حادثة الطفل ريان أوران. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T11:44+0000
2022-02-07T11:44+0000
أخبار المغرب اليوم
حفر آبار
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وقال النائب المغربي إن عملية الحفر لا تخضع غالبا للأطر القانونية المعمول بها في البلاد، بحسب صحيفة "هسبريس".وأشار مضيان إلى أن بعض الأشخاص يحفرون أحيانا ما يصل إلى 10 آبار، لا سيما في فترات الجفاف، دون أن يقوموا بردمها.واعتبر أن واقعة الطفل ريان تدعو لإعادة النظر في الآليات القانونية المتبعة في حفر الآبار، مطالبا بإخضاعها لقواعد واضحة.وقال النائب المغربي إن ما يشجع على "الحفر العشوائي" هو تعقد الإجراءات القانونية، الأمر الذي يستدعي تسهيل هذه الإجراءات.ورأى أن من واجب البرلمان تنبيه السلطات والمواطنين بخطورة مسألة الآبار العشوائية على حياة المواطنين وحتى الحيوانات.وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن في بيان السبت، وفاة ريان الذي تم انتشاله من بئر بعمق 32 مترا بعد أن سقط فيها لمدة 5 أيام في حادث حظي بمتابعة واسعة في أنحاء العالم.
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أخبار المغرب اليوم, حفر آبار

لمنع تكرار حادث ريان... نائب مغربي يطالب بوقف الحفر العشوائي للآبار

11:44 GMT 07.02.2022
© Photo / MOHAMED ADELجهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا
جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر على عمق أكثر من 30 مترا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Photo / MOHAMED ADEL
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دعا رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب المغربي، نور الدين مضيان، إلى وقف حفر الآبار بشكل عشوائي في المملكة، لمنع تكرار حادثة الطفل ريان أوران.
وقال النائب المغربي إن عملية الحفر لا تخضع غالبا للأطر القانونية المعمول بها في البلاد، بحسب صحيفة "هسبريس".
وأشار مضيان إلى أن بعض الأشخاص يحفرون أحيانا ما يصل إلى 10 آبار، لا سيما في فترات الجفاف، دون أن يقوموا بردمها.
واعتبر أن واقعة الطفل ريان تدعو لإعادة النظر في الآليات القانونية المتبعة في حفر الآبار، مطالبا بإخضاعها لقواعد واضحة.
وقال النائب المغربي إن ما يشجع على "الحفر العشوائي" هو تعقد الإجراءات القانونية، الأمر الذي يستدعي تسهيل هذه الإجراءات.
ورأى أن من واجب البرلمان تنبيه السلطات والمواطنين بخطورة مسألة الآبار العشوائية على حياة المواطنين وحتى الحيوانات.
وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن في بيان السبت، وفاة ريان الذي تم انتشاله من بئر بعمق 32 مترا بعد أن سقط فيها لمدة 5 أيام في حادث حظي بمتابعة واسعة في أنحاء العالم.
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